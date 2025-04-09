Ворог вдарив дронами по Краматорську: постраждала сім'я з дитиною

Обстріл Краматорська і річниця удару

Нагадаємо, що в неділю, 6 квітня, російські окупанти теж атакували Краматорськ дронами. Унаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки та автомобілі. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Також ми писали, що вчора, 8 квітня, були треті роковини авіаудару РФ по вокзалу в Краматорську, де перебували понад 4 тисячі осіб. Тоді внаслідок удару загинула 61 людина, ще 121 - отримала поранення.

Детальніше про деталі цієї трагедії, а також історії очевидців - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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