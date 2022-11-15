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Ворог не просувається: у листопаді ЗСУ звільнили близько 200 населених пунктів на півдні

Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (facebook.com/ganna maliar)
Автор: Тетяна Степанова

Наступ Збройних сил України триває по кількох напрямках. Від початку листопада українські захисники на півдні звільнили близько п'яти тисяч квадратних кілометрів та близько 200 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра оборони України Ганни Маляр у телемарафоні.

"Зараз сили оборони просуваються по декількох напрямках поступово. Це можна говорити щодо Харківської області, Луганської та півдня. За листопад на півдні звільнено близько п'яти тисяч квадратних кілометрів та близько 200 населених пунктів", - повідомила Маляр.

Водночас вона наголосила, що ворог, який просунувся вглиб територій, продовжує завдавати ударів по звільнених населених пунктах.

Найзапекліші бої, за словами Маляр, тривають на Донеччині, де щодня відбувається по кілька десятків атак ворога.

"Водночас, українські ЗСУ дуже впевнено обороняють кордони. Тобто ворог не просувається на жодний сантиметр. Так, там запеклі страшні бої, ціна дуже висока, але ворог не просувається", - повідомила Маляр.

Вона також відзначила, що завдяки тому, що на сході ЗСУ вдається утримувати велику кількість ворога, це в свою чергу дозволяє українським військовим відпрацьовувати південь.

На півночі активних бойових дій немає, водночас спостерігається рух російської техніки та особового складу на території Білорусі. Маляр запевнила, що Україна готова до будь-якого розвитку подій на півночі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що США мають розвідувальні дані про те, що Росія могла зволікати з оголошенням про вихід з Херсона, щоб уникнути політичної перемоги адміністрації Джо Байдена на проміжних виборах.

Також раніше ми писали, що російські окупанти готуються до повторної битви за Маріуполь. Біля міста спостерігається скупчення військових частин загарбників.

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