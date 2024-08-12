Ворог просунувся в районі Куп'янська та на південний захід від Донецька: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські окупанти 11 серпня продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але підтверджених змін на лінії фронту не було. 10 та 11 серпня бої тривали в районі Глибокого, Вовчанська та Тихого.

Операція №2 - Луганська область

Геолокаційні кадри, опубліковані 11 серпня, вказують на те, що росіяни просунулися на захід від Новоселівського (південний схід від Куп'янська).

Генштаб ЗСУ повідомляв, що 10 та 11 серпня російські війська атакували:

на північний схід від Куп'янська в районі Сіньківки;

на південний схід від Куп'янська в районі Берестове, Стельмахівки, Глушківки та Піщаного;

на північний захід від Кремінної в районі Невського, Новосадового та Макіївки;

на захід від Кремінної у районі Тернського;

та на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісу.

Операція №3 - Донецька область

У суботу та неділю, 10 та 11 серпня, війська РФ продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку в районі Білогорівки, Верхньокам'янського, Спірного, Івано-Даріївки та Виїмки.

Крім того, 11 серпня противник провів наступальні операції у районі Часового Яру, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Ворог продовжив наступ у районі Часового Яру, у тому числі в мікрорайонах Нове та Жовтневе, а також біля Іванівського, Кліщіївки та Білої гори.

Росіяни продовжили 11 серпня наступати у районі Торецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

За інформацією Генштабу ЗСУ, 10 та 11 серпня противник провів наступальні операції в районі Дружби, Північного, Залізного та Нью-Йорка.

Російський воєнкор заявив, що війська РФ просунулися на північному сході Дружби та південному заході Залізного, але ISW не виявив підтвердження цієї заяви.

Повідомлялося, що 11 серпня росіяни просунулися у напрямку Покровська, але підтверджених змін не зафіксовано.

Крім того, російські воєнкори стверджували, що війська РФ просунулися на північ і захід від Невельського (південний схід від Покровська) і на глибину до 850 метрів у центральній та західній частині Іванівки (на схід від Покровська).

Ще один блогер продовжував стверджувати, що росіяни захопили Бажане, Сергіївку (обидва на схід від Покровська), а також Іванівку і увійшли на східну околицю Гродівки (обидва на схід від Покровська).

Однак інститут вивчення війни не виявив підтвердження російським заявам.

Аналітики додали, що 10 та 11 серпня російські війська продовжували наступати на схід від Покровська в районі Воздвиженки, Новоолександрівки, Калинового та Гродівки, а також на південний схід від Покровська в районі Новогродівки, Бажаного, Орлівки, Миколаївки та Карлівки.

Російські сили провели приблизно ротну механізовану атаку на захід від Донецька 11 серпня та мають просування.

Геолокаційні кадри, опубліковані 11 серпня, показують, що війська РФ нещодавно просунулися на південний схід від Водяного (південний захід від Донецька).

Додаткові геолокаційні знімки, також опубліковані 11 серпня, показують, що українські сили відбивають приблизно ротну російську механізовану атаку на південний схід від Георгіївки (захід від Донецька).

Українська бригада, яка діє в цьому районі, повідомила, що російські сили атакували двома броньованими колонами, перша з яких складалася з п'яти бронемашин, а друга з трьох.

Повідомляється, що українські сили знищили три машини, пошкодили дві в першій колоні і знищили одну в другій колоні, після чого дві машини, що залишилися, відступили.

Російські джерела стверджують, що російські війська просунулися на північному заході Красногорівки (на захід від Донецька), у Костянтинівці та в районі Перемоги (обидва на південний захід від Донецька), але ISW не виявила підтвердження цим заявам.

Крім того, у звіті йдеться, що російські війська 10 та 11 серпня провели наступальні операції на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки, а також на південний захід від Донецька в районі Костянтинівки, Парасковіївки та Водяного.

Генштаб ЗСУ повідомив, що 11 серпня росіяни провели наступальні операції з району Керменчика (південний схід від Великої Новосілки)

"Південна вісь"

У суботу та неділю, 10 та 11 серпня, на заході Запорізької області в районі Роботино, Новоданилівки (на північ від Роботино) та Малої Токмачки (на північний схід від Роботино) тривали позиційні бої, проте підтверджених змін лінії фронту не було.

Війська РФ 11 серпня продовжили обмежені наземні атаки на лівобережжі Херсонської області в районі Кринок, проте жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.