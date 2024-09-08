Ворог в примусово порядку роздає українцям в окупації пропагандистські книжки, - ЦНС

На тимчасово окупованому півдні України росіяни почали проєкт "книга на дом". Ворог робить обхід мешканців регіону та роздає пропагандистську літературу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
За даними інформаційного ресурсу, проєкт реалізують активісти молодіжного крила партії російського диктатора Володимира Путіна "Єдина Росія". Вони було звезені з інших регіонів. Під час обходів мешканців на окупованих територіях їх супроводжують працівники окупаційних адміністрацій.
Зокрема, вони роздають книги з "історії Росії", які написані в кращих традиціях пропаганди та заперечують існування української нації.
"Також є "художні твори" про загарбницьку війну Кремля, які героїзують вбивць та окупантів", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС зазначили, що відмова від книг дозволена, але присутність працівника окупаційної адміністрації натякає на те, що росіяни таким чином будуть виявляти "не лояльне населення".
У зв'язку з цим інформаційний ресурс порекомендував українцям в окупації приймати книги, щоб не привертати уваги російської окупаційної армії.
"Вони знадобляться для розпалу вогнища у прохолодні осінні вечори", - додали в ЦНС.
В кінці публікації Центр національного спротиву закликав людей повідомляти про учасників рейду. Анонімність звернень гарантують
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