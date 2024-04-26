Ворог поширює фейки про "здачу" Запоріжжя. В ОВА назвали цілі окупантів
Росіяни розпускають чутки про нібито "здачу" Запоріжжя. Метою таких фейків є посилення паніки серед населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Запорізької ОВА Івана Федорова.
За його словами, ворог посилює свою фізичну агресію інформаційно-психологічними операціями. Росіяни активно поширюють чутки про "наступ на Суми", "оточення Харкова" та "здачу Запоріжжя".
Пік таких вкидань був у березні, коли окупанти масово били по Запоріжжі та іншим населеним пунктам України.
"Тоді ж окупанти запустили чутки про те, що будуть постійні блекаути, що неможливо буде перебувати в Запоріжжі і що вони будуть просуватися Запорізькою лінією фронту", - сказав Федоров.
За словами голови області, метою такої тактики росіян є посилення паніки серед населення. Військові запевнили Федорова, що немає підстав вважати, що на території області відбувається щось надзвичайне.
Росіяни вкидають фейки про нібито "наступ" на обласні центри в Україні
Нещодавно Харківська ОВА повідомила, що на тлі обстрілів обласного центру, що почастішали, невідомі запустили фейк про нібито "евакуацію" з Харкова. Чиновники назвали це черговою інформаційною ворожою атакою для поширення панічних настроїв.
Також голова Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко повідомляв, що росіяни вкотре поширюють неправдиву інформацію про нібито "наступ" на Сумську область.
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