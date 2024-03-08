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Ворог наступав танками. Нацгвардія показала, як відбила штурм РФ у районі Роботиного

Фото: Нацгвардія показала, як відбила штурм РФ у районі Роботиного Запорізької області (t me ressentiment_channel)
Автор: Наталія Гурковська

Спецпризначенці "Омега" Нацгвардії відбили черговий штурм російських військ в районі Роботиного Запорізької області. Ворог влаштував штурм за допомогою танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацгвардію.

"Епізоди відбиття ворожого ворожого механізованого штурму в районі Роботиного", - йдеться у повідомленні.

Бійці Нацгвардії зустріли ворога щільним вогнем з гранатометів АТ-4 та Мk-19.

"Частина бронетехніки підірвалася на мінах, інша частина знищена дронами", - констатують у Нацгвардії.

Ситуація на фронті

Українські військові відбили 23 атаки противника на Авдіївському напрямку, утримали позиції та відобразили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Авіація вдарила по 11 районах зосередження особового складу супротивника.

Зокрема, як зазначають в Інституті вивчення війни, російські війська нещодавно трохи просунулися на північних околицях Сіньківки. За попередньою інформацією, ЗСУ успішно контратакували поблизу Бердичів (на північний захід від Авдіївки) і "витіснили російські війська з невказаних позицій".

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