"Ворог кинув на Авдіївку усе". Як можуть розвиватися бої за місто та чи є загроза оточення

При підготовці матеріалу використовувалися: зведення Генштабу, аналітика американського Інституту вивчення війни (ISW), карти українського проекту DeepState, заяви командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського, спікера Дмитра Лиховія, начальника Авдіївської військової адміністрації Віталія Барабаша, коментарі військових експертів Олександра Коваленка та Олександра Мусієнка.

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Що відбувається в Авдіївці

Ще на початку минулого тижня начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш казав, що одиночні групи російських диверсантів заходять до Авдіївки, але як таких вуличних боїв не було.

"Звичайно, якщо ДРГ зайшла до міста, і хлопці її ліквідують, то йде стрілецький бій і складається враження, що це вже вуличні бої", - зазначив він і додав, що не йдеться про якусь велику кількість особового складу противника.

Однак за кілька днів спікер оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що бої ведуться не лише у приватному секторі у північній частині.

"Можу підтвердити, що так: бойові зіткнення відбуваються вже не тільки в приватному секторі на півночі міста, а й у межах міської забудови. Задум противника очевидний: він намагається відрізати українські сили, зайшовши між Авдіївським коксохімічним заводом та кар'єром", - сказав він в ефірі телемарафону.

В основному окупанти штурмують північну частину, щоб перерізати головну логістичну артерію. Українські захисники цьому активно протидіють, ситуація складна, але загалом контрольована, додав Лиховій.

Фото: росіяни фактично затискають Авдіївку в кліщі, наступають з кількох боків і досягають успіхів з півночі (deepstatemap.live)

Про це каже і Барабаш. За його словами, росіяни потужно тиснуть на коксохім через дачний масив, але Силам оборони поки вдається відпрацьовувати ці моменти, незважаючи на кратну перевагу противника у живій силі та техніці.

"Іноді читаю Telegram-канали, що "Авдіївка вже впала". Такого однозначно немає. Якщо так хтось заявляє, це насамперед неповага до захисників, які захищають місто. Вони знають, що це не так. До того, що "все пропало", ще далеко", - сказав він.

З початку року окупанти завдали понад 800 лише авіабомбових ударів, що призвело до величезних руйнувань. На сьогодні в Авдіївці немає жодного відносно спокійного місця, у підвалах рятуються близько 900 мирних жителів, проте внаслідок атак багатоповерхівки складаються як карткові будинки і часто немає можливості дістати людей з-під завалів. Як і можливості евакуювати охочих, оскільки єдина дорога на "велику землю" прострілюється ворогом.

Офіційної інформації про те, що відбувається в Авдіївці та на підступах, мало. У зведеннях Генштабу йдеться про щоденне відбиття десятків атак на місто та в районі прилеглих сіл Тоненьке, Невельське, Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Ласточкине тощо. Головний посил - Сили оборони продовжують стримувати ворога, який не залишає спроб оточити місто, і завдають великих втрат.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські війська просуваються в саму Авдіївку на тлі позиційних боїв на околицях. Так звані "Z-військори" стверджують, що їхні сили нібито перейшли залізничні колії у північній частині та закріпилися на дачах, проте незалежних підтверджень цьому немає.

Аналітики українського проекту DeepState вважають обстановку критичною та хаотичною. Противник просувається у північному секторі вулицями Незалежності та Сапронова між АКХЗ та кар'єром. Має частковий успіх у районі залізничного мосту, штурмує позиції у напрямку стели при в'їзді та автобази, намагався просунутися трасою, але відступив із втратами. Схожа ситуація на східній околиці, а на півдні ворог настільки фанатичний, що заходить в оточення та тримає кругову оборону.

Фото: динаміка фронту на Авдіївському напрямі (deepstatemap.live)

Судячи з карт і динаміки останнього тижня, клин на схід від коксохіму продовжує розширюватися. Не виключено, що сил української армії на північній ділянці замало, щоб стримати просування. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко не бачить у цьому нічого дивного

"Насправді у нас і раніше не вистачало сил, росіян завжди було більше. Зараз у них там сконцентровано щонайменше 45 000 особового складу, до того ж вони продовжували нарощувати концентрацію сил та засобів. Крім того, ресурсів у нас набагато менше, плюс ми обмежені в багатьох інших моментах, наприклад, у застосуванні артилерії. З цього неважко зробити відповідні висновки", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

За даними DeepState, росіяни нібито контролюють майже п'яту частину Авдіївки. Військові спікери не коментували це, ймовірно, сподіваючись, що ситуація ще може змінитися, вважає керівник Центр військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Раніше ми провели там певні локальні дії, намагалися відтіснити противника на південному сході і навіть мали успіх - відтіснили з ділянки близько 2 квадратних кілометрів. Але зараз у нас просування немає. Думаю, про захоплену площу не говорять через активні бої і сподіваються, що все ще може змінитися на нашу користь", - зазначив експерт.

Чи є загроза оточення: що кажуть військові та експерти

Прямо зараз передові підрозділи росіян знаходяться неподалік Індустріального проспекту, який є головною логістичною артерією Авдіївського гарнізону. Вийшовши на проспект, окупанти фактично розріжуть місто на дві частини, а постачання Сил оборони ляже на польові дороги, причому як у північній, так і південній частинах.

Тому в українських ЗМІ все частіше обговорюють можливість оточення Авдіївки. За словами спікера угруповання "Таврія" Дмитра Лиховія, мова про загрозу оперативного оточення піде, коли ворог підійде ближче до головної дороги на захід від АКХЗ, що ускладнить постачання, логістику та посилення наших підрозділів. Поки в'їзд ускладнено лише для не військових, наприклад, до міста не може заїхати поліція, щоб встановити наслідки ударів та ймовірних жертв.

"Ситуація динамічна. Бачимо наміри ворога, бачимо, куди він хоче просунутися, щоб перерізати логістичну артерію постачання в Авдіївці та забезпечити оперативне оточення", - сказав Лиховій, додавши, що "лінія зіткнення рухається не в один бік, як комусь може здатися".

Фото: противник близький до того, щоб перерізати головну логістичну артерію, але польові дороги ще здатні забезпечити постачання Авдіївського гарнізону (deepstatemap.live)

Олександр Коваленко наголошує: те, що відбувається в Авдіївці, поки й близько не свідчить про оточення. Під цим терміном слід розуміти становще підрозділів, ізольованих від основної групи військ, через що неможливо ні постачати угруповання, ні вивести його з ізоляції, але зберігається простір для маневрів.

"Наразі цього не спостерігається. Перерізання логістичної артерії зовсім не означає процес оперативного чи тактичного оточення", - зазначає він.

Якщо відкрити карту, то є головна дорога 0542, яка переходить в Індустріальний проспект та вулицю Грушевського. Окрім неї є як мінімум три польові дороги - одна через село Ласточкине та дві з села Сєверне у бік 9-го кварталу.

"Польові дороги - не найкращий варіант для постачання та евакуації, але цими шляхами можна користуватися. Тому питання оточення не стоїть. Звичайно, є загроза того, що росіяни переріжуть 0542 у межах міста через вулицю Чистякова та за іншими напрямками, але вона поки що не перерізана. Із цього випливає, що навіть у разі виходу росіян на проспект можливість вивести гарнізон як з північного, так і південного секторів збережеться", - пояснює експерт.

Незважаючи на те, що фактичного оточення немає, загрози залишаються досить серйозні. На думку Олександра Мусієнка, українська сторона має тримати на думці можливий вихід із міста, оскільки ворог давно нависає з флангів, а просування в Авдіївці створює додаткові виклики.

"Навіть якщо нам доведеться відійти, я не бачу в цьому трагедії. На мою думку, наш контингент виконав три основні завдання: стримав ворога і не дав розвинути темп наступальної операції, щоб він не дійшов ледве не до адмінкордонів Донецької області; завдав великих втрат; в живій силі і техніці; витягнув російські резерви і завдав максимальної шкоди. Тобто за таких умов можна сказати, що багато що вже досягнуто. Зараз видно, що нам важко відбивати атаки, майже неможливо просунутися і розімкнути фланги. Гарнізон тримається з останніх сил, але ворог кинув у бій практично все, що має. Я б особливо відзначив керовані авіабомби, які завдають значної шкоди", - сказав він.

Тактика росіян, українське підкріплення та три сценарії для Авдіївки

Російські війська ще й змінили тактику. Якщо раніше вони діяли малими піхотними групами, то зараз діють за підтримки бронетехніки.

"Ми бачимо мету противника - за всяку ціну і якнайшвидше захопити Авдіївку... До штурмових піхотних груп ворог все частіше приєднує бронегрупи", - зазначив командувач угрупуванням "Таврія" Олександр Тарнавський.

Як уточнив речник Дмитро Лиховій, все частіше Авдіївку штурмують із залученням танків та бойових машин піхоти. Крім того, туди перекинуто підрозділи російського спецназу, та й загалом армійське угруповання противника відрізняється гарною підготовкою.

Анонімні Telegram-пабліки пишуть про завдання Володимира Путіна захопити місто до перших чисел березня. Щоб до виборів встигнути записати відео на його тлі та оголосити про військову перемогу. На думку Мусієнка, нинішні дії окупантів цілком укладаються у цю логіку.

"Можу сказати, що ворог кинув на Авдіївку все, що має. І в цьому, до речі, відмінність від Бахмута. Коли штурмували Бахмут, російські війська застосовували групи "вагнерівців", авіацію та частково артилерію, танків і БМП майже не було. А тут вони активно лізуть із бронетехнікою. Можливо, у них проблеми зі штурмовими групами, раз вони прикриваються бронею. У будь-якому випадку їм важливо здобути пропагандистську перемогу для Путіна, під його вибори. І змінюють тактику, бо їх знищують у великих кількостях", - розповів експерт у розмові з РБК-Україна.

Тому, за його словами, можна виділити три можливі сценарії для Авдіївки. Перший - спробувати перекинути підкріплення і переламати ситуацію, утримувати місто там, де ще можна закріпитися. Ризик у тому, що перекидання резервів означає втрати та виснаження для ЗСУ, і ймовірність відступу все одно не виключається.

Фото: руйнування в Авдіївці (Getty Images)

Другий - контрудар із північного чи південного флангу, щоб зняти тиск на наше угруповання. Він теж пов'язаний з певними ризиками, тому що для цього потрібна велика кількість військ, здатна раптово для противника вдарити в дуже швидкі терміни.

"Третій, як мені здається, чи не найоптимальніший: все ж таки поступово виходити безпосередньо з Авдіївки та займати оборонні рубежі на інших позиціях. Який із них буде реалізований, залежить від командування", - зазначив Мусієнко.

Що стосується першого сценарію, як заявив генерал Тарнавський, адекватна відповідь на дії противника вже включає виставлення додаткових вогневих позицій і залучення свіжих сил. Напередодні видання Forbes написало, що є підстави нібито казати про перекидання однієї з найбільш боєздатних бригад - 3-ї штурмової бригади ЗСУ - у спробі врятувати Авдіївку. Офіційного підтвердження поки немає. Сьогодні спікер 110-ї окремої механізованої бригади Іван Секач заявив, що частину їхніх підрозділів уперше за два роки вивели на відпочинок та ротацію.

"Справді, прийшло підкріплення. Я не говоритиму, що це за підрозділ. Але це потужна підтримка, нам трохи так спокійніше стало, коли вона прийшла", - додав він.

З якою метою Сили оборони перекинули туди нові резерви, залишається відкритим питанням. Експерт Мусієнко припускає, що найближчим часом вона може прояснитися.

"Захоплення Авдіївки буде на совісті Америки". Про що пишуть західні ЗМІ

Минулого тижня британське видання The Telegraph опублікувало статтю про Авдіївку. Про те, що незважаючи на величезні втрати, армія Путіна нібито ось-ось може захопити те, що залишилося від міста. При цьому цінність Авдіївки, як і раніше Бахмута, радше символічна, ніж стратегічна. Але якщо росіяни візьмуть гору на цій ділянці, то наратив про перемогу більше не зводитиметься до грубої воєнної сили. Крім того, виникне питання - у чому причина. У тому, що Сили оборони ослаблені двома роками безперервних боїв, чи в тому, що Росія має перевагу через скорочення підтримки союзників України.

Фото: дефіцит артилерії став одним із чинників нинішньої ситуації в Авдіївці (Getty Images)

Блокування пакетів військової допомоги з боку США призвело до катастрофічного браку артилерії на лінії фронту, зокрема під Авдіївкою. Ще влітку зберігався відносний паритет, але зараз окупанти випускають п'ять снарядів на один український.

"Спільне відчуття - якщо Авдіївка впаде, це буде провина Америки. Затримки з допомогою занадто довгі, у ЗСУ закінчується все, а європейці так і не змогли наростити свої можливості, щоб компенсувати цю втрату. Основне - це нестача артилерійських боєприпасів та ракет", - наводить The Telegraph думку колишнього аташе оборони Великобританії в країнах Балтії та екс-радника Міноборони України Глена Гранта.

Олександр Мусієнко згоден, що своєчасна підтримка партнерів в артилерії та боєприпасах у потрібних обсягах могла б перешкодити наступу росіян на Авдіївку.

"У такі моменти нам потрібно набагато більше зброї, у нас виникають проблеми з артилерією та мінами. Але це провина не стільки Америки, скільки окремих американських політиків з тієї частини Республіканської партії, яка орієнтується на Дональда Трампа. Саме вони блокують питання на 60 млрд доларів, це відбувається з їхньої провини", - сказав він.

Опитані РБК-Україна експерти не вбачають, за рахунок чого можна радикально виправити ситуацію. Очевидно одне - найближчі дні і тижні цілком можуть стати доленосними для Авдіївки.