Ворог активний на Харківському, Курахівському і Торецькому напрямках, - Генштаб

У військовому командуванні розповіли у звіті про оперативну обстановку станом на 22.00 15 липня.

У Генштабі поінформували, що протягом доби противник завдав по території України 63 авіаційні удари (задіяв, зокрема, 102 КАБи), використав для ураження 373 дрони-камікадзе, та здійснив 3101 обстріл по позиціях ЗСУ і населених пунктах.

На Харківському напрямку агресор 16 разів атакував неподалік Глибокого та Вовчанська. Три бойових зіткнення біля Вовчанська тривають.

"За попередніми підрахунками, на даний час, ворог втратив за сьогодні 88 осіб вбитими та пораненими, також наші воїни зуміли знищити три артилерійські системи, 22 БпЛА, дві одиниці спеціальної техніки і пошкодити бойову броньовану машину, чотири артилерійські системи, три одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки", - йдеться у звіті.

На Куп'янському напрямку окупанти протягом дня 4 рази намагалися просунутися до позицій ЗСУ неподалік Стельмахівки та Петропавлівки. 2 атаки успішно відбито Силами оборони. Бої продовжуються.

На Лиманському напрямку ворог атакував 5 разів в районах Невського та Тернів. Ще точаться 3 боєзіткнення, всі інші - були зупинені воїнами ЗСУ. Втрати російських окупантів уточнюються.

На Сіверському напрямку противник 6 разів впродовж дня намагався прорвати оборону ЗСУ в районах Білогорівки, Роздолівки, Верхньокам’янського та Спірного. Один бій ще триває. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку зафіксовано 6 бойових зіткнень. 5 атак окупантів в районах Григорівки та Часового Яру були безуспішні. Триває бій біля Часового Яру. У Генштабі додали, що загарбники зазнають втрат.

На Торецькому напрямку ЗСУ відбивали 12 атак противника поблизу Північного та Нью-Йорка. 7 атак зазнали невдачі, решта - ще тривають.

У Генштабі розповіли, що найбільшу активність ворог проявив на Покровському напрямку.

"Усього, від початку доби, окупанти 31 раз намагалися вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Яснобродівка", - йдеться у звіті.

У військовому командуванні уточнили, що наразі 23 атаки ворога відбито, 8 боєзіткнень тривають.

"Наші оборонці вживають заходів для стабілізації обстановки та недопущення просування противника вглиб української території. Агресор зазнає значних втрат", - передали в Генштабі.

За попередньою інформацією, воїни ЗСУ за добу знешкодили на цьому напрямку 344 окупанти, 127 з них - безповоротно. Також було знищено 4 бойових броньованих машини, 4 артилерійські системи, танк та 3 автомобілі противника. Ще 8 гармат, 6 бойових броньованих машин та 1 танк окупантів значно пошкоджено.

На Курахівському напрямку ворог 14 разів атакував позиції ЗСУ. Найбільшу активність противник проявив у районі Красногорівки та Парасковіївки. Дві атаки біля Парасковіївки досі тривають.

На Времівському напрямку ЗСУ відбивали 7 атак противника поблизу Водяного, Костянтинівки та Макарівки, 2 боєзіткнення продовжуються.

Тричі окупанти безуспішно штурмували позиції ЗСУ на Оріхівському напрямку, в районі Малої Токмачки та Новоандріївки.

Також повідомляється, що на Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. 3 штурми ворожої піхоти було відбито воїнами ЗСУ.