Враг активизировал штурмы. Военные рассказали о ситуации в Часовом Яру и Торецке

Российская армия усиленно штурмует позиции украинских военных на Краматорском и Торецком направлениях. Ситуация там напряженная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хертица".

Как рассказали военные, на Краматорском и Торецком направлениях противник при поддержке артиллерии и дронов продолжает штурмовать позиции Сил обороны. Тяжелые бои продолжались в Часовом Яру и Торецке.

По укреплениям в Часовом Яру было осуществлено почти 220 артобстрелов.

Также атаки врага были направлены на наши укрепления неподалеку Орехово-Васильевки, Новомарково, Предтечино и Крымского. В районе Щербиновки противник применял два БТР, которые вместе с десантом были уничтожены нашей артиллерией.

Ситуация на других фронтах

На Купянском направлении - противник штурмовал позиции наших войск вблизи Петропавловки и Новой Кругляковки, а на Лиманском направлении - враг атаковал в районах Копанок, Ямполовки, Зеленой Долины и Тернов. Потерь наших позиций не допущено.

На Северском направлении при поддержке бронетехники враг пытался прорвать нашу оборону в районе Белогоровки и Верхнекаменского. В результате огневого воздействия уничтожено и повреждено десять ББМ оккупантов. Остатки вражеского десанта были уничтожены при попытке вернуться в исходный район.

Самый горячий на всей линии боевого соприкосновения - Покровское направление. Противник, преимущественно без применения бронетехники, проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Малиновка, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Новоукраинка, Удачное, Новоалександровка, Серебряное, Андреевка, Дачное, Улаклы, Янтарное. Силы обороны наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

На Новопавловском направлении противник атаковал в районе Константинополя: успеха не имел. Враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак.

Напомним, по данным Генштаба за прошедшие сутки на фронте состоялось 150 боевых столкновений. Почти половина боев была зафиксирована на Покровском направлении.

Также с начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла более 837 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки Силы обороны "минуснули" еще 1670 российских террористов.