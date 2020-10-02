Есть вопросы к организации полета и действиям экипажа АН-26, - Уруский

Фото: место крушения самолета АН-26 (twitter com Dialog UA)

Следствие расследует организацию полета самолета АН-26, который разбился неделю назад под Чугуевым. Также есть вопросы к действиям экипажа.

Об этом заявил вице-премьер-министр, глава правительственной комиссии по расследованию катастрофы Олег Уруский в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Он подчеркнул, что будут пересматривать организацию полетов вцелом в Харьковском национальном университете воздушных сил имени Кожедуба.

"Нужно изучить очень много вопросов. Не только исправность самолета, но и человеческий фактор. Придется изучить всю систему организации полетов в этом учебном заведении. Потому что есть много вопросов к организации полетов. И к действиям экипажа тоже", - заявил Уруский.

Он также отметил, что в момент отказа левого двигателя поступила команда остановить задание, но полет был продолжен.

"Известно, что во время полета командир корабля сообщил руководству полета об отказе индикатора левого двигателя. После чего полет был продолжен. Хотя руководство полета остановило исполнение задания. Есть также вопросы к тому, могли ли штурманы быть с пилотами, кто был справа от пилота. Все это комиссия сейчас изучает", - добавил Уруский.

Также сегодня вице-премьер-министр сообщил, что завершен процесс расшифровки черных ящиков самолета АН-26.

В материале РБК-Украина "Фатальная ошибка: из-за чего мог разбиться АН-26 под Харьковом" вы можете прочитать о возможных причинах катастрофы самолета в Чугуеве.

К слову, смотрите в новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" о том, почему погибли 26 военных во время учебного полета, в каком состоянии вообще находится украинская военная авиация. Также эксперты высказываются о войне между Арменией и Азербайджаном и обсуждают много других актуальных сегодня тем.

Главная тема "Свободы слова Савика Шустера" - катастрофа Ан-26 под Чугуевом

Напомним, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" эксперты обсуждали разнообразные темы. В частности, экс-глава Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич прокомментировал "тайную инаугурацию" Александра Лукашенко, назвав ее "коронацией".

Шушкевич высказался про "тайную инаугурацию" Лукашенко

Также глава МИД Дмитрий Кулеба четко рассказал о позиции Украины по Александру Лукашенко и в целом ситуации в Беларуси.

Кулеба озвучил позицию Украины по Беларуси

Во время разговора о местных выборах, которые пройдут в Украине 25 октября, мэр Днепра Борис Филатов рассказал, как в Умани зарегистрировали двух клонов мэра, а самого мэра сняли с регистрации, и кто за этим стоит.

Филатов высказался о регистрации двух клонов мэра в Умани

Не обошли гости студии стороной и тему коронавируса. Так, Юлия Тимошенко поделилась ужасами пережитой болезни.

Тимошенко поделилась страхами, которым поддалась во время COVID-19

А еще известный биолог-генетик Александр Коляда рассказал, когда стоит ожидать вакцину от COVID-19, а также высказался об эффективности карантина и про цены на ПЦР-тесты.

Биолог-генетик Александр Коляда рассказал про коронавирус