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Вопросы оккупированного Донбасса будут решать Зеленский и Путин, - Подоляк

Фото: Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Вопросы будущего оккупированного Донбасса будут решаться на личных переговорах президента Украины Владимира Зеленского и российского президента Владимира Путина. Вопрос будет вынесен в отдельный пункт мирного договора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Что касается ОРДЛО, то эти вопросы вынесены в отдельный пункт, который будет проговариваться уже в рамках переговоров между президентами Украины и Российской Федерации. То есть все спорные вопросы более или менее уже проговорены, наши предложения сделаны", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина предложила России обсуждать статус оккупированного Крыма и Севастополя, и в течение 15 лет воздерживаться от применения вооруженных сил.

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинДонбассВойна России против Украины