Есть вопросы к двум министрам: Разумков о возможных отставках в Кабмине

Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков допускает перестановки в Кабинете министров. Отставки могут произойти в экономическом блоке правительства.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, есть два министра, к которым есть вопросы.

"Это Минфин и Минэкономики. По министерству финансов - ситуация более неординарная. Это и по поводу дефицита бюджета. Бюджет зашел (в парламент - ред.) с большим дефицитом", - сказал Разумков.

В то же время спикер парламента считает, что ротации в правительстве повлияют на бюджетный процесс.

"Любые ротации (в Кабмине - ред.) также отразятся на бюджетном процессе, поэтому надо учитывать все детали", - добавил он.

Напомним, ранее Разумков говорил, что нецелесообразно делать кадровые изменения в Кабинете министров во время бюджетного процесса, ведь это может остановить процесс формирования бюджета-2021.

Также Разумков считал, что глобальных кадровых изменений в Кабинете министров в ближайшее время не будет.

Кроме того, в материале РБК-Украина "Неудачные кадры: почему у власти снова заговорили о громких отставках" вы можете прочитать, какие перестановки могут произойти не только в правительстве, но и других государственных органах.