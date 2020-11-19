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В вопросе амнистии нужно учесть пожелания жителей ОРДЛО, - Кравчук

Украина, Четверг 19 ноября 2020 23:38
В вопросе амнистии нужно учесть пожелания жителей ОРДЛО, - Кравчук
Фото: Леонид Кравчук (leonid-kravchuk.com.ua)
Автор: РБК-Украина

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук считает, что закон об амнистии нужно еще изучить. По его словам, нужно учесть предложения жителей ОРДЛО.

Об этом он сказал в интервью hromadske.

По словам Кравчука, нельзя принять закон и амнистировать "всех без разбора".

"Закон об амнистии уже принимали, только он не подписан, лежит в Верховной Раде. Я думаю, что его надо еще раз глубоко изучить, учесть предложения и, в том числе, тех людей, которые живут на неподконтрольных Украине территориях, чтобы не было неожиданностей", - сказал глава ТКГ.

Он подчеркнул, что не могут быть амнистированы военные преступники или те, кто насиловал, мучил людей и так далее.

"Закон принят при каденции предыдущей Верховной Рады. Я думаю, что многое изменилось, многое мы поняли глубже. Я верю в то, что он будет рассмотрен объективно и справедливо", - добавил Кравчук.

Также ранее РБК-Украина писало, что Кравчук сообщил о том, что Украина подготовила 11 человек для обмена с Россией до конца года. Но представители оккупированного Донбасса пока не готовят этот процесс со своей стороны.

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