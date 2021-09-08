В вопросах евроатлантической интеграции Рада должна выступать единым фронтом, - "Голос"

"Мы в партии "Голос"убеждены, что государству и нам, депутатам Верховной рады, нужно быть последовательными и выступать единым фронтом во внешней политике. Мы едины в том, что наш путь - в евроатлантической интеграции, интеграции в НАТО", - пишут в заявлении.

В партии убеждены, что сейчас существуют два сценария этого пути: сценарий А - получение ПДЧ в НАТО, сценарий В - бороться за получение статуса союзника США вне НАТО.

"И власть декларирует, что взят жесткий курс на то, чтобы все-таки получать ПДЧ. Несмотря на все то сопротивление, которое является, к сожалению, со стороны отдельных членов, - добавляют в заявлении. - Во втором случае важно понимать, что сам по себе этот статус не является гарантией твоей безопасности, самый яркий пример - Афганистан. Кроме того, есть неофициальная, но достаточно прозрачна информация: статус партнера вне НАТО мы не получим".

Причем в "Голосе" уверены, что нельзя эффективно идти двумя путями одновременно.

"Какой путь дает нам больше перспектив и долгосрочных преимуществ Безусловно, ПДЧ. И в последние месяцы мы видим положительные шаги в этом направлении: в августе министры обороны Украины и США подписали рамочное соглашение по стратегическим основ оборонного партнерства. Мы уже имеем статус особого партнера НАТО, это предоставляет дополнительные преимущества, например, обмен разведданными, большая вовлеченность в учениях, целый ряд программ. Уже подписаны документы о партнерстве - это не прорыв, но неплохой протокол о намерениях ", - добавляют в партии.

Также в "Голосе" убеждены, что в вопросах евроатлантической интеграции Верховная рада выступать единым фронтом.