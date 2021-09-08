У питаннях євроатлантичної інтеграції Рада має виступати єдиним фронтом, - "Голос"

"Ми у партії "Голос" переконані, що державі та нам, депутатам Верховної ради, потрібно бути послідовними та виступати єдиним фронтом у зовнішній політиці. Ми єдині у тому, що наш шлях - у євроатлантичній інтеграції, інтеграції до НАТО", - пишуть в заяві.

В партії переконані, що зараз існують два сценарії цього шляху: сценарій А - отримання ПДЧ в НАТО, сценарій В - боротися за отримання статусу союзника США поза НАТО.

"І влада декларує, що взятий жорсткіший курс на те, щоб все-таки отримувати ПДЧ. Попри весь той спротив, який є, на превеликий жаль, з боку окремих членів Альянсу, - додають в заяві. - У другому випадку важливо розуміти, що сам по собі цей статус не є гарантією твоєї безпеки, найяскравіший приклад - Афганістан. Крім того, є неофіційна, але достатньо прозора інформація: статус партнера поза НАТО ми не отримаємо".

При чому в "Голосі" впевнені, що не можна ефективно йти двома шляхами одночасно.

"Який шлях дає нам більше перспектив та довгострокових переваг? Безумовно, ПДЧ. І останніми місяцями ми бачимо позитивні кроки в цьому напрямку: у серпні міністри оборони України та США підписали рамкову угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Ми вже маємо статус особливого партнера НАТО, це надає додаткові переваги, наприклад, обмін розвідданими, більша залученість у навчаннях, ціла низка програм. Вже підписані документи про партнерство - це не прорив, але непоганий протокол про наміри", - додають у партії.

Також в "Голосі" переконані, що у питаннях євроатлантичної інтеграції Верховна рада має виступати єдиним фронтом.