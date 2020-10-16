Вопрос развертывания госпиталей в Украине не стоит, - Минздрав

Министерство здравоохранения прорабатывает план разворачивания госпиталей для лечения больных коронавирусом. Однако сейчас такой вопрос в Украине не стоит.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он заявил, что Министерство здравоохранения действительно 2-3 недели рассматривает возможность разворачивания госпиталей в случае ухудшения ситуации с госпитализацией больных коронавирусом.

"Сейчас нет в этом необходимости. Но мы прорабатываем такой вопрос, чтобы у нас было понимание. Сколько времени нам на это понадобится. Что нам для этого необходимо. Чтобы мы максимально быстро могли развернуть такой временный госпиталь на той или иной территории. В том числе используя и спортивные заведения, где есть большие помещения", - сказал Степанов.

Напомним, за сутки в Украине зафиксировали очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. Заболели 5992 человека. Больше всего заражений в Харьковской, Одесской, Днепропетровской областях и в Киеве.

Также РБК-Украина писало, что вчера в Украине обновили зоны карантина. В "красную" зону попали 8 областных центров.