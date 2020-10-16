ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Вопрос развертывания госпиталей в Украине не стоит, - Минздрав

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения прорабатывает план разворачивания госпиталей для лечения больных коронавирусом. Однако сейчас такой вопрос в Украине не стоит.

Самые читаемые новости

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он заявил, что Министерство здравоохранения действительно 2-3 недели рассматривает возможность разворачивания госпиталей в случае ухудшения ситуации с госпитализацией больных коронавирусом.

"Сейчас нет в этом необходимости. Но мы прорабатываем такой вопрос, чтобы у нас было понимание. Сколько времени нам на это понадобится. Что нам для этого необходимо. Чтобы мы максимально быстро могли развернуть такой временный госпиталь на той или иной территории. В том числе используя и спортивные заведения, где есть большие помещения", - сказал Степанов.

Напомним, за сутки в Украине зафиксировали очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. Заболели 5992 человека. Больше всего заражений в Харьковской, Одесской, Днепропетровской областях и в Киеве.

Также РБК-Украина писало, что вчера в Украине обновили зоны карантина. В "красную" зону попали 8 областных центров.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныгоспитальКоронавирус