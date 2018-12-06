Вопрос с форматом УПЛ хотят решить до конца года

Фото: Дом футбола (twitter.com/FFUKRAINE)

Это необходимо для того, чтобы начать переговоры по реализации пула

В Доме футбола сегодня, 6 декабря, состоится собрание участников украинской Премьер-лиги, будет рассматриваться судьба расширение формата чемпионата Украины с 12 до 16 команд. Как сообщает Футбол NEWS, этот вопрос хотят решить до Нового года.

Это необходимо для того, чтобы уже в январе начать переговоры по реализации телевизионного пула. Дэдлайн этого решения - 31 марта 2019 года.

Однако, по информации телеканалов "Футбол 1/2" Игоря Бурбаса, встреча и голосование сегодня не состоятся так как ряд клубов не явились на собрание.

У Будинку Футболу сьогодні про формат УПЛ не говоритимуть. Кворуму не зібралося. Присутні лише представники 5 клубів: Динамо, Зорі, Арсеналу. А ще Олімпіка, який прийшов воювати з Баранкою, та Карпат - прийшли знімати Лучі. Ці пункти в порядку денному і внесли розкол у ситуацію. — Igor Burbas (@iburbas) December 6, 2018

Напомним, в ноябре руководство украинской Премьер-лиги перенесло решение о расширении высшего украинского дивизиона.