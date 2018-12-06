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Вопрос с форматом УПЛ хотят решить до конца года

Новости » Спорт    06.12.2018 - 12:02
Вопрос с форматом УПЛ хотят решить до конца года
Фото: Дом футбола (twitter.com/FFUKRAINE)

Это необходимо для того, чтобы начать переговоры по реализации пула

В Доме футбола сегодня, 6 декабря, состоится собрание участников украинской Премьер-лиги, будет рассматриваться судьба расширение формата чемпионата Украины с 12 до 16 команд. Как сообщает Футбол NEWS, этот вопрос хотят решить до Нового года.

Это необходимо для того, чтобы уже в январе начать переговоры по реализации телевизионного пула. Дэдлайн этого решения - 31 марта 2019 года.

Однако, по информации телеканалов "Футбол 1/2" Игоря Бурбаса, встреча и голосование сегодня не состоятся так как ряд клубов не явились на собрание.

Напомним, в ноябре руководство украинской Премьер-лиги перенесло решение о расширении высшего украинского дивизиона.

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