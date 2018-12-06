Питання з форматом УПЛ хочуть вирішити до кінця року

Фото: Будинок футболу (twitter.com/FFUKRAINE)

Це необхідно для того, щоб почати переговори з реалізації пулу

У Будинку футболу сьогодні, 6 грудня, відбудуться збори учасників української Прем'єр-ліги, буде розглядатися доля розширення формату чемпіонату України з 12 до 16 команд. Як повідомляє Футбол NEWS, це питання хочуть вирішити до Нового року.

Це необхідно для того, щоб вже у січні почати переговори щодо реалізації телевізійного пулу. Дедлайн цього рішення - 31 березень 2019 року.

Однак, за інформацією журналіста телеканалів "Футбол 1/2" Ігоря Бурбаса, зустріч і голосування сьогодні не відбудуться оскільки низка клубів не з'явились на збори.

У Будинку Футболу сьогодні про формат УПЛ не говоритимуть. Кворуму не зібралося. Присутні лише представники 5 клубів: Динамо, Зорі, Арсеналу. А ще Олімпіка, який прийшов воювати з Баранкою, та Карпат - прийшли знімати Лучі. Ці пункти в порядку денному і внесли розкол у ситуацію. — Igor Burbas (@iburbas) December 6, 2018

Нагадаємо, у листопаді керівництво української Прем'єр-ліги перенесло рішення про розширення вищого українського дивізіону.