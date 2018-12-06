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Питання з форматом УПЛ хочуть вирішити до кінця року

Новини » Спорт    06.12.2018 - 12:02
Питання з форматом УПЛ хочуть вирішити до кінця року
Фото: Будинок футболу (twitter.com/FFUKRAINE)

Це необхідно для того, щоб почати переговори з реалізації пулу

У Будинку футболу сьогодні, 6 грудня, відбудуться збори учасників української Прем'єр-ліги, буде розглядатися доля розширення формату чемпіонату України з 12 до 16 команд. Як повідомляє Футбол NEWS, це питання хочуть вирішити до Нового року. 

Це необхідно для того, щоб вже у січні почати переговори щодо реалізації телевізійного пулу. Дедлайн цього рішення - 31 березень 2019 року.

Однак, за інформацією журналіста телеканалів "Футбол 1/2" Ігоря Бурбаса, зустріч і голосування сьогодні не відбудуться оскільки низка клубів не з'явились на збори.

Нагадаємо, у листопаді керівництво української Прем'єр-ліги перенесло рішення про розширення вищого українського дивізіону

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