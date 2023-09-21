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ВООЗ заявила про перемогу України над спалахом поліомієліту

Україна, Четвер 21 вересня 2023 18:24
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ВООЗ заявила про перемогу України над спалахом поліомієліту Фото: Україна поборола спалах поліомієліту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Співпраця між МОЗ, ВООЗ, ЮНІСЕФ, Ротарі Інтернешнл та Центром з контролю та профілактики захворювань США (СDC) призвела до успішного стримування спалаху поліомієліту в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства здоров'я України.

Європейське регіональне Бюро ВООЗ оголосило спалах поліомієліту в Україні, виявлений у жовтні 2021 року, офіційно завершеним.

"Комплексний підхід до реагування на спалах, ініційований МОЗ України в грудні 2021 року, успішно зупинив передачу вірусу та запобіг його поширенню в інші країни", - наголосили в МОЗ.

В міністерстві пояснили, що завершення спалаху ґрунтується на рекомендаціях після оцінки реагування на спалах поліомієліту, яка була проведена партнерами Глобальної ініціативи з ліквідації поліомієліту, включаючи ВООЗ та ЮНІСЕФ, у травні цього року, а також даних, наданих Україною щодо поточного епіднагляду, імунізації та комунікації й комплексного огляду ефективності епіднагляду за вірусом поліомієліту та вакцинації в країнах, які приймають більшість українських біженців.

"Зупинення розповсюдження поліовірусу в умовах війни, що триває, є надзвичайним досягненням, що ілюструє відданість української влади справі добробуту населення", - сказав керівник Бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко зауважив, що наразі спалах ліквідовано, але робота щодо запобігання поліомієліту та іншим захворюванням, яким можна запобігти за допомогою вакцин, в Україні продовжується.

"Поки поліомієліт залишається загрозою в усьому світі, Україна залишатиметься вразливою, тому Міністерство охорони здоров'я продовжує посилення епіднагляду за хворобами, яким можна запобігти завдяки вакцинації, та працює над розширенням охоплення плановою імунізацією по всій країні, щоб захистити кожну дитину", - підсумував міністр.

Що відомо про хворобу

Важливо пам'ятати, що поліомієліт неможливо вилікувати, але від цього небезпечного захворювання може захистити щеплення.

Застосовуються інактивована та оральна поліомієлітні вакцини (ІПВ та ОПВ).

Про те у скільки років потрібно вакцинуватись та скільки вакцин необхідно зробити можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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