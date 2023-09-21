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ВОЗ заявила о победе Украины над вспышкой полиомиелита

Украина, Четверг 21 сентября 2023 18:24
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ВОЗ заявила о победе Украины над вспышкой полиомиелита Фото: Украина поборола вспышку полиомиелита (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сотрудничество между Минздравом, ВОЗ, ЮНИСЕФ, Ротари Интернешнл и Центром по контролю и профилактике заболеваний США (СDC) привело к успешному сдерживанию вспышки полиомиелита в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства здоровья Украины.

Европейское региональное Бюро ВОЗ объявило вспышку полиомиелита в Украине, выявленную в октябре 2021 года, официально завершенной.

"Комплексный подход к реагированию на вспышку, инициированный Минздравом Украины в декабре 2021 года, успешно остановил передачу вируса и предотвратил его распространение в другие страны", - отметили в Минздраве.

В министерстве пояснили, что завершение вспышки основывается на рекомендациях после оценки реагирования на вспышку полиомиелита, которая была проведена партнерами Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита, включая ВОЗ и ЮНИСЕФ, в мае этого года, а также данных, предоставленных Украиной относительно текущего эпиднадзора, иммунизации и коммуникации и комплексного обзора эффективности эпиднадзора за вирусом полиомиелита и вакцинации в странах, которые принимают большинство украинских беженцев.

"Остановка распространения полиовируса в условиях продолжающейся войны является чрезвычайным достижением, иллюстрирующим преданность украинской власти делу благосостояния населения", - сказал руководитель Бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что сейчас вспышка ликвидирована, но работа по предотвращению полиомиелита и других заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцин, в Украине продолжается.

"Пока полиомиелит остается угрозой во всем мире, Украина будет оставаться уязвимой, поэтому Министерство здравоохранения продолжает усиление эпиднадзора за болезнями, которые можно предотвратить благодаря вакцинации, и работает над расширением охвата плановой иммунизацией по всей стране, чтобы защитить каждого ребенка", - подытожил министр.

Что известно о болезни

Важно помнить, что полиомиелит невозможно вылечить, но от этого опасного заболевания может защитить прививку.

Применяются инактивированная и оральная полиомиелитные вакцины (ИПВ и ОПС).

О том, сколько лет нужно вакцинироваться и сколько вакцин необходимо сделать, можно узнать в материале РБК-Украина.

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