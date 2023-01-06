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ВООЗ розкритикувала уряд Китаю за недооцінку нового спалаху COVID

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П'ятниця 06 січня 2023 02:50
ВООЗ розкритикувала уряд Китаю за недооцінку нового спалаху COVID Фото: у ВООЗ розкритикували Китай за недооцінку нового спалаху COVID (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Всесвітня організація охорони здоров'я звинуватила уряд Китаю у недооцінці серйозності нового спалаху COVID у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Також чиновники ВООЗ розкритикували його "вузьке" визначення того, що є смертю від COVID.

"Ми продовжуємо запитувати у Китаю більш швидкі, регулярні та надійні дані про госпіталізації та смерті, а також повніше секвенування вірусу в режимі реального часу", - заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус на брифінгу в Женеві.

За його словами, ВООЗ стурбована ризиком для життя в Китаї і знову наголосила на важливості вакцинації, у тому числі ревакцинації, для захисту від госпіталізації, тяжких захворювань та смерті.

Виконавчий директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я Майк Райан сказав, що поточні дані, опубліковані Китаєм, недооцінюють справжній вплив хвороби з погляду госпіталізацій та відділень інтенсивної терапії та смертей.

За словами представників ВООЗ, інформацію про спалах у Китаї також буде передано державам-членам ВООЗ під час розширеної консультаційної зустрічі найближчими днями.

Раніше у ВООЗ заявила, що влада Китаю занижує показники захворюваності та смертності від нового спалаху COVID-19.

Також РБК-Україна повідомляло, що раптова скасування Пекіном надсуворих обмежень минулого місяця призвела до того, що вірус поширився на 1,4 млрд жителів Китаю, які мають слабкий імунітет після того, як їх захистили від вірусу в китайському місті Ухань три роки тому.

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