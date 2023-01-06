ВООЗ розкритикувала уряд Китаю за недооцінку нового спалаху COVID

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Також чиновники ВООЗ розкритикували його "вузьке" визначення того, що є смертю від COVID.

"Ми продовжуємо запитувати у Китаю більш швидкі, регулярні та надійні дані про госпіталізації та смерті, а також повніше секвенування вірусу в режимі реального часу", - заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус на брифінгу в Женеві.

За його словами, ВООЗ стурбована ризиком для життя в Китаї і знову наголосила на важливості вакцинації, у тому числі ревакцинації, для захисту від госпіталізації, тяжких захворювань та смерті.

Виконавчий директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я Майк Райан сказав, що поточні дані, опубліковані Китаєм, недооцінюють справжній вплив хвороби з погляду госпіталізацій та відділень інтенсивної терапії та смертей.

За словами представників ВООЗ, інформацію про спалах у Китаї також буде передано державам-членам ВООЗ під час розширеної консультаційної зустрічі найближчими днями.