ВОЗ раскритиковала правительство Китая за недооценку новой вспышки COVID

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Также чиновники ВОЗ раскритиковали его "узкое" определение того, что представляет собой смерть от COVID.

"Мы продолжаем запрашивать у Китая более быстрые, регулярные и надежные данные о госпитализациях и смертях, а также более полное секвенирование вируса в режиме реального времени", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

По его словам, ВОЗ обеспокоена риском для жизни в Китае и вновь подчеркнула важность вакцинации, в том числе ревакцинации, для защиты от госпитализации, тяжелых заболеваний и смерти.

Исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан сказал, что текущие данные, опубликованные Китаем, недооценивают истинное воздействие болезни с точки зрения госпитализаций и отделений интенсивной терапии, а также смертей.

По словам представителей ВОЗ, информация о вспышке в Китае также будет передана государствам-членам ВОЗ во время расширенной консультационной встречи в ближайшие дни.