ВООЗ пропонує регулювати смартфони як тютюн для захисту психічного здоров'я молоді

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) пропонує країнам розглянути можливість регулювання цифрових пристроїв, таких як смартфони, за аналогією з тютюновими виробами, щоб боротися з негативним впливом соціальних медіа на психічне здоров'я молоді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Представниця ВООЗ Наташа Аццопарді Мускат підкреслила, що збільшення проблемної поведінки, пов'язаної з іграми та соцмережами, вимагає впровадження вікових обмежень та створення "зон без пристроїв".

"Можливо, нам потрібно подумати про те, де доцільно використовувати цифрові пристрої, і, можливо, настав час почати думати про місця, де певні цифрові пристрої не можна використовувати", - заявила вона.

Згідно з дослідженням ВООЗ, понад 10% підлітків у Європі не можуть контролювати свою поведінку у соцмережах, що призводить до негативних наслідків для психічного здоров'я. Під час того, як вивчалася ця проблема, в опитуванні взяли участь майже 280 000 підлітків віком від 11 до 15 років у Європі, Центральній Азії та Канаді. При цьому, дівчата повідомили про вищі рівні залежності, ніж хлопчики, 13% порівняно з 9%.

Дослідження також показало, що 12% підлітків схильні до ризику залежності від ігор, причому хлопчики вдвічі частіше, ніж дівчата.

Мускат наголосила на важливості негайних дій та навчання молоді правильного використання цифрових інструментів.

Вона зазначила, що заходи, включно з віковими обмеженнями, контрольованими цінами та навіть забороненими зонами, спрацювали на регулювання тютюну, тож їх можна взяти їх як приклад того, як можна контролювати використання портативних пристроїв, таких як смартфони.