ВОЗ приняла резолюцию по ментальному здоровью во времена войн, инициированную Украиной

Всемирная ассамблея здравоохранения поддержала резолюцию по ментальному здоровью во времена войн и катастроф. Она была инициирована Украиной совместно с Королевством Нидерландов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Страны члены договорились интегрировать ментальное здоровье и психосоциальную поддержку в системы реагирования на чрезвычайные ситуации.

Как пояснили в украинском Минздраве, это решение является историческим и должно укрепить психосоциальную поддержку в странах, в частности во время войн, природных катастроф и гуманитарных кризисов.

"Это те аспекты, которые мы учитываем в Украине во время развития экосистемы психологической поддержки в рамках реализации Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?" по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской", - сказано в сообщении.

В частности, страны-члены должны реализовать Комплексный план действий ВОЗ по ментальному здоровью на 2013-2030 годы. При этом ВОЗ обязана оказывать техническую поддержку и содействовать межведомственной координации.

"Прогресс будет отслеживаться с помощью ежегодных отчетов во Всемирную ассамблею здравоохранения с 2025 по 2031 годы, что обеспечит подотчетность и постоянное внимание к вопросам, связанным с ментальным здоровьем в чрезвычайных ситуациях", - добавили в Минздраве.

Ранее РБК-Украина рассказывала о том, какие средства поддержания ментального здоровья. Кроме того, мы писали о советах психолога по преодолению стресса и истощению из-за войны.

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