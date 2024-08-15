ВООЗ оголосила спалах віспи мавп в Африці міжнародною надзвичайною ситуацією

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що новий клас mpox, який швидко поширюється в східних регіонах ДРК, а також в сусідніх країнах, викликає серйозне занепокоєння та може вплинути на епідеміологічну ситуацію у світі.

Регіональний директор ВООЗ в Африці Матшидісо Моеті зазначила, що ВООЗ активно співпрацює з громадами та урядами африканських країн, щоб посилити заходи зі стримування віспи. За її словами, вірус швидко поширюється.

Голова Комітету з надзвичайних ситуацій, професор Дімі Огойна, наголосив, що віспа класу mpox, до загрози поширення якої ставилися не так серйозно, тепер стала глобальною проблемою.

ВООЗ нагадує, що у 2022 році віспа також стрімко поширювалася. Й тоді також було оголошено надзвичайну ситуацію, яка тривала до травня 2023 року.

Зараз кількість зареєстрованих випадків в ДРК перевищує 15 600, з них 537 - смертельні. Особливе занепокоєння у фахівців викликає новий штам вірусу, який швидко поширюється та вже вразив сусідні країни.

Для боротьби зі спалахом ВООЗ планує прискорити доступ до вакцин та посилити міжнародну співпрацю. Організація вже виділила 1,45 мільйона доларів на невідкладні заходи та звертається до донорів з проханням профінансувати повний обсяг необхідних заходів.