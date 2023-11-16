ВООЗ назвала самотність глобальною загрозою: шкодить, як 15 сигарет на день

ВООЗ створила міжнародну комісію з проблеми самотності. У організації зазначили, що проблема самотності загострилася через пандемію COVID-19, яка зупинила соціальну активність людей, тому рівень самотності підвищився.

"Будь-хто й будь-де може бути самотнім або соціально ізольованим", - пояснили в організації.

."Самотність не знає ні віку, ні кордонів і стає глобальною проблемою громадського здоров'я, що впливає на всі аспекти здоров'я, добробуту та розвитку", - додали в Всесвітній організації охорони здоров'я.

В організації пояснили, що ризики для здоров’я людини від самотності дорівнюють викурюванню 15 сигарет на день. Шкода від самотності виявилась навіть більша, ніж від ожиріння чи малорухливого способу життя.

За даними ВООЗ, кожна четверта літня людина у світі відчуває соціальну ізоляцію, що спричиняє ризик деменції на 50%, ішемічної хвороби або інсульту на 30%.

До того ж згідно з дослідженням до 15% підлітків у світі є самотніми. Молоді люди, які відчували самотність у школі, з більшою ймовірністю покинуть навчання в університеті. А відчуття роз'єднаності та відсутність підтримки на роботі може призвести до зниження продуктивності.

Ми повідомляли, що відчуття порожнечі, непотрібності та самотності призводять до різних захворювань та скорочує життя.

РБК-Україна також повідомляло, що робити, якщо почуваєтесь самотньо - навіть в стосунках.

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