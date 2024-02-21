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Вони не справжні поляки. Генконсул Польщі у Львові засудила протести фермерів

Середа 21 лютого 2024 12:25
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Вони не справжні поляки. Генконсул Польщі у Львові засудила протести фермерів Фото: генконсул Польщі у Львові засудила протести фермерів на кордоні (kovel.media)
Автор: Сергій Пишкін

Генеральна консулка Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич засудила дії польських фермерів на польсько-українському кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Дзвонкевич.

"Я більше не можу мовчати. З любові до власної Батьківщини. Я не можу вдавати, що не бачу цих ганебних дій Польщі на польсько-українському кордоні. Прошу вибачення у вас, дорогі українські друзі. Те, що відбувається, не може бути справою рук моїх співвітчизників", - написала Дзвонкевич.

Також вона згадала події Варшавського повстання. За її словами, вона думала, що лише росіян, які відмовили у посадці літакам союзників з допомогою для Варшави, можуть поводитися так ганебно.

"А що сьогодні роблять "польські" фермери і транспортники? Я не вірю, що вони поляки... Справжній поляк ніколи не вдарить ножем у спину сусіда, який бореться за свободу. Справа не у вимогах, а у формі протесту. Сором і ганьба. Прошу вибачення у воюючої України, вибачте", - додала Дзвонкевич.

Ситуація на кордоні України та Польщі

З листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Вже у січні кордон вдалось розблокувати після підписання між перевізниками й польським урядом угоди.

У лютому протести на кордоні знову відновилися. Пункти пропуску блокують фермери. Нещодавно вони заявили про "тотальну блокаду" кордону, а також почали висипати українське зерно.

Детальніше про те, що відбувається на польсько-українському кордоні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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