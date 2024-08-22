Волз прийняв номінацію на посаду віце-президента США від Демократичної партії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Номінація відбулася на третій день Національного з'їзду Демократичної партії в Чикаго.

У своїй промові Волз підкреслив, що для нього велика честь бути обраним на цю посаду, і зазначив, що всі присутні на з'їзді об'єднані любов'ю до своєї країни.

Волз розповів про своє дитинство в маленькому місті, службу в армії і кар'єру вчителя в державній школі, наголосивши на своїй прихильності підтримці середнього класу.

Він пообіцяв, що кандидатка в президенти від демократів Камала Гарріс у разі перемоги на виборах знизить податки для сімей середнього класу, зробить житло доступнішим і вживе заходів проти великих фармацевтичних компаній.

«Незалежно від того, хто ви є, Камала Гарріс боротиметься за вашу свободу жити тим життям, яким ви хочете. Тому що це те, чого ми хочемо для себе, і це те, чого ми хочемо для наших сусідів», - заявив Волз, завершуючи свою промову.