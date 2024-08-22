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Волз прийняв номінацію на посаду віце-президента США від Демократичної партії

Четвер 22 серпня 2024 09:42
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Волз прийняв номінацію на посаду віце-президента США від Демократичної партії Фото: губернатор Міннесоти Тім Волз (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Губернатор Міннесоти Тім Волз офіційно прийняв номінацію на пост віцепрезидента США від Демократичної партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Номінація відбулася на третій день Національного з'їзду Демократичної партії в Чикаго.

У своїй промові Волз підкреслив, що для нього велика честь бути обраним на цю посаду, і зазначив, що всі присутні на з'їзді об'єднані любов'ю до своєї країни.

Волз розповів про своє дитинство в маленькому місті, службу в армії і кар'єру вчителя в державній школі, наголосивши на своїй прихильності підтримці середнього класу.

Він пообіцяв, що кандидатка в президенти від демократів Камала Гарріс у разі перемоги на виборах знизить податки для сімей середнього класу, зробить житло доступнішим і вживе заходів проти великих фармацевтичних компаній.

«Незалежно від того, хто ви є, Камала Гарріс боротиметься за вашу свободу жити тим життям, яким ви хочете. Тому що це те, чого ми хочемо для себе, і це те, чого ми хочемо для наших сусідів», - заявив Волз, завершуючи свою промову.

Гарріс - кандидат у президенти США

Камала Гарріс вступила у передвиборчі перегони після рішення президента США Джо Байдена не балотуватися через невдалі дебати з Дональдом Трампом. Це викликало паніку серед демократів і прихильників Байдена, оскільки багато хто почав сумніватися в його шансах на перемогу на майбутніх виборах.

Гарріс увійшла в історію США як перша жінка з кольоровою шкірою, номінована на пост президента від однієї з найбільших партій.

Днями вона символічно ухвалила номінацію на посаду кандидата у президенти від Демократичної партії.

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