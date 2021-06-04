На Волынской таможне выявили коррупционную схему: у начальника поста нашли 700 тыс. долларов

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили масштабные злоупотребления служебными лицами Волынской таможни Государственной таможенной службы Украины. Во время обыска у начальника одного из таможенных постов изъяли 704,3 тыс. долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следователи установили, что некоторые чиновники за неправомерную выгоду способствуют незаконному перемещению грузов через государственную границу без уплаты таможенных платежей.

"Схема организована сотрудниками руководящего звена Волынской таможни. Начальник одного из ее таможенных постов систематически собирал и аккумулировал у себя полученные деньги, часть которых распределял между другими правоохранительными структурами", - говорится в сообщении.

Следователи ГБР провели обыск его автомобиля на стационарном посту дороги Киев-Чоп в Ровенской области. Во время обыска изъято 704,3 тыс. долларов США.

ГБР начало уголовное производство по факту незаконного обогащения начальника таможенного поста.