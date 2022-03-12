На Волынском направлении возможны диверсии на военных и гражданских объектах, - Генштаб

"На Волынском направлении сохраняется угроза совершения диверсий на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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