Волынские газовики в этом году планируют поверить около 20 тыс. счетчиков

Газовый вентиль (104.ua)

Коррективы в работу газовиков вносит карантин

За средства "Волыньгаза" в этом году будет поверено 19 700 приборов учета газа бытовых потребителей. Всего же на Волыни 44 тысячи неповеренных счетчиков газа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что на сегодня услуга ГП "Волыньстандартметрология" поверки одного счетчика газа стоит 33 гривны. Эта сумма предусмотрена в тарифе на распределение газа, который утверждает газораспределительной компании "Волыньгаз" госрегулятор НКРЭКУ. Поэтому, по словам пресс-службы, для потребителя газа она бесплатная. Поверку современных счетчиков специалисты осуществляют раз в 8 лет, а более старых моделей – раз в 5 лет. Ответственность за несвоевременную поверку счетчиков для потребителя не предусмотрена.

"25% счетчиков, которые поверяют специалисты, подлежащих замене. Их заменяем на новые за средства компании. Остальное приборов учета, которые признаны пригодными для использования, возвращаем в дома волынян", - разъясняет технический директор АО "Волиньгаз" Павел Козюк.

В пресс-службе отметили, что более 90% волынян обеспечены счетчиками газа. 218 тысяч бытовых потребителей из 240 тысяч, которые используют газ в быту, в домах, имеющих приборы учета газа. Оператор газораспределительной сети (ГРС), выполняя свои лицензионные условия, поверку осуществляет совместно со специалистом государственного предприятия "Волыньстандартметрология". На поверку счетчика предусмотрено 2 месяца.

"По поводу поверки счетчиков бытовые потребители могут получить консультации в онлайн-режиме у менеджеров Центров обслуживания клиентов и Контакт-центре по номерам: 067 33 39 104 и (0332) 280 – 104. Соответствующая информация размещена и на официальном веб-портале "Волыньгаз". Также авторизованные потребители имеют замечательную возможность все газовые вопросы решать в "Личном кабинете" на сайте 104.ua", - говорится в сообщении.