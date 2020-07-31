Волинські газовики цьогоріч планують повірити біля 20 тис. лічильників

Газовий вентиль (104.ua)

Корективи в роботу газовиків вносить карантин

За кошти "Волиньгазу" цьогоріч буде повірено 19 700 приладів обліку газу побутових споживачів. Всього ж на Волині 44 тисячі неповірених лічильників газу.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що на сьогодні послуга ДП "Волиньстандартметрологія" повірки одного лічильника газу коштує 33 гривні. Ця сума передбачена в тарифі на розподіл газу, який затверджує для газорозподільної компанії "Волиньгаз" держрегулятор НКРЕКП. Тому, за словами прес-служби, для споживача газу вона безплатна. Повірку сучасних лічильників спеціалісти здійснюють раз на 8 років, а старіших моделей – раз на 5 років. Відповідальність за невчасну повірку лічильників для споживача не передбачена.

"25% лічильників, які повіряють спеціалісти, підлягають заміні. Їх замінюємо на нові за кошти компанії. Решту приладів обліку, які визнані придатними для використання, повертаємо в домівки волинян", - роз’яснює директор технічний АТ "Волиньгаз" Павло Козюк.

У прес-службі зазначили, що понад 90% волинян забезпечені лічильниками газу. 218 тисяч побутових споживачів із 240 тисяч, які використовують газ у побуті, в оселях мають прилади обліку газу. Оператор газорозподільної мережі (ГРМ), виконуючи свої ліцензійні умови, повірку здійснює спільно з фахівцем державного підприємства "Волиньстандартметрологія". На повірку лічильника передбачено 2 місяці.

"З приводу повірки лічильників побутові споживачі можуть одержати консультації в онлайн-режимі в менеджерів Центрів обслуговування клієнтів та Контакт-центрі за такими номерами: 067 33 39 104 та (0332) 280 – 104. Відповідна інформація розміщена й на офіційному веб-порталі "Волиньгаз". Також авторизовані споживачі мають чудову можливість усі газові питання вирішувати в "Особистому кабінеті" на сайті 104.ua", - йдеться у повідомленні.