На Волыни завершилась реконструкция приемного отделения областной больницы

В Луцке завершилась реконструкция приемного отделения Волынской областной больницы, которая проходила в рамках программы президента Владимира Зеленского " Большая стройка ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Волынской ОГА Юрия Погуляйко.

"Современное медицинское оборудование, удобное распределение пациентов, наличие медицинских блоков и заезды для "скорой" - все это в обновленном отделении экстренной медицинской помощи", - отметил глава ОГА на своей Facebook-странице.

На фото – приймальне відділення Волинської обласної клінічної лікарні Сучасне медичне обладнання, зручний розподіл... Posted by Юрій Погуляйко on Wednesday, July 14, 2021

Общая сметная стоимость объекта, по словам Погуляйко, превысила 20 млн гривен. Средства были выделены из государственного и областного бюджетов.

Строительная готовность отделения оценивается в 100%. Для старта осталось получить разрешительные документы.

В обновленном помещении уже установлены компьютерный томограф и рентген-аппарат. Предусмотрено и другое оборудование, утвержденное МОЗ: УЗИ-аппарат, эндоскопическое оборудование, кардиомониторы, дефибрилляторы, аппараты ИВЛ и лабораторное оборудование.