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На Волині завершилася реконструкція приймального відділення обласної лікарні

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Київ, Середа 14 липня 2021 15:56
На Волині завершилася реконструкція приймального відділення обласної лікарні Фото: в Луцьку реконструюють приймальне відділення обласної лікарні (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

У Луцьку завершилася реконструкція приймального відділення Волинської обласної лікарні, що відбувалася у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка.

"Сучасне медичне обладнання, зручний розподіл пацієнтів, наявність медичних блоків та заїзди для "швидкої" - усе це у відновленому відділенні екстреної медичної допомоги", - зазначив голова ОДА на своїй Facebook-сторінці.

На фото – приймальне відділення Волинської обласної клінічної лікарні Сучасне медичне обладнання, зручний розподіл...

Posted by Юрій Погуляйко on Wednesday, July 14, 2021

Загальна кошторисна вартість об’єкту, за словами Погуляйка, перевищила 20 млн гривень. Кошти було виділено з державного та обласного бюджетів.

Будівельна готовність відділення оцінюється у 100%. Для старту залишилося отримати дозвільні документи.

У відновленому приміщенні вже встановлено комп’ютерний томограф та рентген-апарат. Передбачено й інше обладнання, затверджене МОЗ: УЗД-апарат, ендоскопічне обладнання, кардіомонітори, дефібрилятори, апарати ШВЛ та лабораторне обладнання.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко анонсував відновлення та розбудову 177 приймальних відділень протягом 2021 року.

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