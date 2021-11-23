На Волыни завершается ремонт международной трассы М-19

В общей сложности на дороге М-19 в пределах Волынской области в 2021 году в рамках "Большой стройки" будет восстановлено 57,4 км. Из них на 57 км уже уложен финишный слой асфальтобетонного покрытия.

6-километровый участок в Голобах был одним из самых разрушенных на дороге. Его ремонт начался в июне. В ходе работ подрядчик отфрезеровал изношенное дорожное покрытие, усилил основу и уложил два слоя асфальта.

В Голобах уже нанесена новая разметка, устроены тротуары, обустроены обочины и остановки транспорта. Дорожникам осталось оборудовать наружное освещение, установить барьерное ограждение, дорожные знаки и новые автопавильоны.