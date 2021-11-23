UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На Волыни завершается ремонт международной трассы М-19

Автор: Наталия Гурковская

В Волынской области по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" близятся к завершению ремонтные работы на дороге международного значения М-19 "Доманово (на Брест) - Ковель - Черновцы - Тереблече (на Бухарест)".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Службы автомобильных дорог Волынской области.

В общей сложности на дороге М-19 в пределах Волынской области в 2021 году в рамках "Большой стройки" будет восстановлено 57,4 км. Из них на 57 км уже уложен финишный слой асфальтобетонного покрытия.

6-километровый участок в Голобах был одним из самых разрушенных на дороге. Его ремонт начался в июне. В ходе работ подрядчик отфрезеровал изношенное дорожное покрытие, усилил основу и уложил два слоя асфальта.

В Голобах уже нанесена новая разметка, устроены тротуары, обустроены обочины и остановки транспорта. Дорожникам осталось оборудовать наружное освещение, установить барьерное ограждение, дорожные знаки и новые автопавильоны.

Напомним, с начала "Большой стройки" Владимира Зеленского в Украине уже было восстановлено около 13 тыс. км дорог государственного значения, а до конца 2024 года их протяженность должна составить уже 24 тыс. км.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка