На Волыни завершается ремонт международной трассы М-19

В Волынской области по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" близятся к завершению ремонтные работы на дороге международного значения М-19 "Доманово (на Брест) - Ковель - Черновцы - Тереблече (на Бухарест)".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Службы автомобильных дорог Волынской области.

В общей сложности на дороге М-19 в пределах Волынской области в 2021 году в рамках "Большой стройки" будет восстановлено 57,4 км. Из них на 57 км уже уложен финишный слой асфальтобетонного покрытия.

6-километровый участок в Голобах был одним из самых разрушенных на дороге. Его ремонт начался в июне. В ходе работ подрядчик отфрезеровал изношенное дорожное покрытие, усилил основу и уложил два слоя асфальта.

В Голобах уже нанесена новая разметка, устроены тротуары, обустроены обочины и остановки транспорта. Дорожникам осталось оборудовать наружное освещение, установить барьерное ограждение, дорожные знаки и новые автопавильоны.