ru ua
Вт, 23 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

На Волыни завершается ремонт международной трассы М-19

Новина українською →
Волынь, Вторник 23 ноября 2021 10:50
На Волыни завершается ремонт международной трассы М-19 Фото: на Волыни завершается ремонт международной трассы М-19 (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Волынской области по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" близятся к завершению ремонтные работы на дороге международного значения М-19 "Доманово (на Брест) - Ковель - Черновцы - Тереблече (на Бухарест)".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Службы автомобильных дорог Волынской области.

В общей сложности на дороге М-19 в пределах Волынской области в 2021 году в рамках "Большой стройки" будет восстановлено 57,4 км. Из них на 57 км уже уложен финишный слой асфальтобетонного покрытия.

На Волыни завершается ремонт международной трассы М-19

6-километровый участок в Голобах был одним из самых разрушенных на дороге. Его ремонт начался в июне. В ходе работ подрядчик отфрезеровал изношенное дорожное покрытие, усилил основу и уложил два слоя асфальта.

На Волыни завершается ремонт международной трассы М-19

В Голобах уже нанесена новая разметка, устроены тротуары, обустроены обочины и остановки транспорта. Дорожникам осталось оборудовать наружное освещение, установить барьерное ограждение, дорожные знаки и новые автопавильоны.

Напомним, с начала "Большой стройки" Владимира Зеленского в Украине уже было восстановлено около 13 тыс. км дорог государственного значения, а до конца 2024 года их протяженность должна составить уже 24 тыс. км.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка
NEWS
У Путина назвали "наилучшие гарантии безопасности" для Украины
У Путина назвали "наилучшие гарантии безопасности" для Украины
DAILY
Время правосудия. Как Украина наказывает Россию в международных судах
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Время правосудия. Как Украина наказывает Россию в международных судах