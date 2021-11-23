На Волині завершується ремонт міжнародної траси М-19

У Волинській області за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" наближаються до завершення ремонтні роботи на дорозі міжнародного значення М-19 "Доманове (на Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на Бухарест)".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Служби автомобільних доріг Волинської області.

Загалом на дорозі М-19 у межах Волинської області у 2021 році під час "Великого будівництва" буде відновлено 57,4 км. З них на 57 км уже укладено фінішний шар асфальтобетонного покриття.

6-кілометрова ділянка в Голобах була однією з найбільш зруйнованих на дорозі. Її ремонт розпочався у червні. Під час робіт підрядник відфрезерував зношене дорожнє покриття, посилив основу та уклав два шари асфальту.

У Голобах вже нанесено нову розмітку, влаштовано тротуари, облаштовано узбіччя та зупинки транспорту. Дорожникам залишилося обладнати зовнішнє освітлення, встановити бар'єрну огорожу, дорожні знаки та нові автопавільйони.