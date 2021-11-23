ru ua
Вт, 23 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

На Волині завершується ремонт міжнародної траси М-19

Новость на русском →
Волинь, Вівторок 23 листопада 2021 10:50
На Волині завершується ремонт міжнародної траси М-19 Фото: на Волині завершується ремонт міжнародної траси М-19 (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Волинській області за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" наближаються до завершення ремонтні роботи на дорозі міжнародного значення М-19 "Доманове (на Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на Бухарест)".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Служби автомобільних доріг Волинської області.

Загалом на дорозі М-19 у межах Волинської області у 2021 році під час "Великого будівництва" буде відновлено 57,4 км. З них на 57 км уже укладено фінішний шар асфальтобетонного покриття.

На Волині завершується ремонт міжнародної траси М-19

6-кілометрова ділянка в Голобах була однією з найбільш зруйнованих на дорозі. Її ремонт розпочався у червні. Під час робіт підрядник відфрезерував зношене дорожнє покриття, посилив основу та уклав два шари асфальту.

На Волині завершується ремонт міжнародної траси М-19

У Голобах вже нанесено нову розмітку, влаштовано тротуари, облаштовано узбіччя та зупинки транспорту. Дорожникам залишилося обладнати зовнішнє освітлення, встановити бар'єрну огорожу, дорожні знаки та нові автопавільйони.

Нагадаємо, з початку "Великого будівництва" Володимира Зеленського в Україні вже було відновлено близько 13 тис. км доріг державного значення, а до кінця 2024 року їхня протяжність має скласти вже 24 тис. км.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво
NEWS
У Києві черговий збій у роботі громадського транспорту: список маршрутів
У Києві черговий збій у роботі громадського транспорту: список маршрутів
DAILY
Час правосуддя. Як Україна карає Росію в міжнародних судах
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Час правосуддя. Як Україна карає Росію в міжнародних судах