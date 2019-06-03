На Волыни заключено более 70 договоров на обслуживание внутридомовых сетей. Об этом сообщает пресс-служба АО "Волиньгаз".

"На сегодня АО "Волиньгаз" подписало 18,6 тыс. актов балансовой принадлежности по частных домах (20%) и заключило 41 договор на техническое обслуживание (в Луцком районе -33, Гороховском районе - 8), а также 145 актов балансовой принадлежности на многоквартирные дома (5%) и 31 договор на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей (в Луцком районе -11 и Киверцовском районе – 20)", - говорится в сообщении

В пресс-службе напомнили, что с 1 мая 2019 года услуга по обслуживанию внутридомовых газовых сетей стала рыночной. Теперь владельцы и балансодержатели могут самостоятельно выбрать себе лицензированную компанию, которая будет осуществлять обслуживание газовых приборов и элементов системы газоснабжения дома. Ответственность за состояние газовых сетей внутри зданий возложена на собственников, ТСЖ или управляющих. Это предусмотрено рядом законодательных и нормативно-правовых актов: Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах", Приказами Минэнерго №250 от 10 мая 2018 г. и №190 от 27 июля 2018 г., Правилами безопасности систем газоснабжения и Кодексом газораспределительных систем.

"Начиная с прошлого года мы неоднократно обращались к потребителям газа, управляющим, органам местного самоуправления с разъяснениями о необходимости подписания актов и договоров, как того требует действующее законодательство. Низкий уровень заключения договоров свидетельствует о том, что многие балансодержателей пытаются уйти от ответственности за состояние сетей в доме. И тем самым продолжают пренебрегать собственной безопасностью и безопасностью своих жильцов", - рассказывает технический директор АО "Волиньгаз" Павел Козюк.

По словам пресс-службы, к услугам по техническому обслуживанию внутридомовых газовых систем входят обслуживание отключающих устройств, проверка плотности соединений, испытания на плотность сетей, технический осмотр вводного газопровода, диагностика исправности газовых приборов и оборудования и пр.

В компании напоминают, что отсутствие регулярного технического обслуживания внутридомовых сетей приводит к ухудшению их состояния. А это, в свою очередь, может привести к непредвиденных аварийных ситуаций и даже несчастных случаев. Поэтому "Волыньгаз" настоятельно рекомендует потребителям газа Волынской области как можно быстрее урегулировать вопросы по заключению договоров, чтобы войти в отопительный сезон безопасно и безаварийно.