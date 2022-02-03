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На Волыни впервые за 50 лет ремонтируют самую длинную трассу

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Украина, Четверг 03 февраля 2022 16:31
На Волыни впервые за 50 лет ремонтируют самую длинную трассу Фото: на Волыни впервые за 50 лет ремонтируют трассу Т-03-02 (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

На Волыни по программе президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" в этом году продолжится восстановление автодороги Т-03-02 "Пища - Шацк - Любомль - Владимир-Волынский - Павловка - Горохов - Берестечко - Козин". Она имеет протяженность почти 180 км и является самой длинной автодорогой государственного значения области. Трасса охватывает шесть районов Волыни и еще более 29 км проходит по Ровенской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Волынской области.

Непосредственно сейчас ремонтные работы ведутся на пролегающем между населенными пунктами Положево и Любомль отрезке.

Ремонт этого участка был начат в августе 2021 года. Меньше, чем за полгода было проведено шлифование старого дорожного покрытия, усилено основание щебеночно-песчаной смесью, добавлен выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси, положен верхний слой дорожного покрытия, нанесена дорожная разметка. Большая часть работ осталась позади, а сейчас длится еще один трудоемкий этап - обустройство обочин. Сначала их досыпают грунтом, а затем укрепляют щебеночной смесью.

Специалисты подчеркивают, что реконструкция подобного масштаба на Волыни проходит впервые за последние 50 лет. При этом в прошлом году ремонтом успели охватить более 57 км автодороги Т-03-02. За это время восстановительные работы успели провести на разных участках трассы, в частности, на участке "Пища - Любомль", ведущем к знаменитым Шацким озерам - там было обновлено 45,5 км дороги.

Что касается планов на текущий год, то они включают реконструкцию в том числе отрезка пути, ведущего в направлении Берестечка.

Как отмечает координатор программы "Большая стройка", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, согласно соцопросам, украинцы относят "Большую стройку" к топ-3 основным достижениям 2021-го года. В стране уже обновлено 14 тыс. км дорог, а в планах к 2024 году - обновить 24 тысячи км.

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