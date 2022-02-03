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На Волині вперше за 50 років ремонтують найдовшу трасу

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Україна, Четвер 03 лютого 2022 16:31
На Волині вперше за 50 років ремонтують найдовшу трасу Фото: на Волині вперше за 50 років ремонтують трасу Т-03-02 (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

На Волині за програмою президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" цьогоріч продовжиться відновлення автошляху Т-03-02 "Піща - Шацьк - Любомль - Володимир-Волинський - Павлівка - Горохів - Берестечко - Козин". Дорога має протяжність майже 180 км і є найдовшою з-поміж інших автошляхів державного значення області. Траса охоплює шість районів Волині та ще понад 29 км проходить Рівненською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу автомобільних доріг у Волинській області.

Просто зараз ремонтні роботи ведуться на відтинку, що пролягає між населеними пунктами Положеве і Любомль.

Ремонт цієї ділянки було розпочато в серпні 2021 року. Менше, ніж за пів року було проведено шліфування старого дорожнього покриття, посилено основу щебенево-піщаною сумішшю, додано вирівнюючий шар з асфальтобетонної суміші, укладено верхній шар дорожнього покриття, нанесено дорожню розмітку. Більша частини робіт залишилася позаду, а нині триває ще один трудомісткий етап - облаштування узбіч. Спершу їх досипають ґрунтом, а потім укріплюють щебеневою сумішшю.

Фахівці підкреслюють, що реконструкція подібного масштабу на Волині відбувається вперше за останні 50 років. При цьому минулого року ремонтом встигли охопити понад 57 км автошляху Т-03-02. За цей час оновлювальні роботи встигли провести на різних ділянках траси, зокрема на ділянці "Піща - Любомль", що веде до знаменитих Шацьких озер - там було відновлено 45,5 км дороги.

Плани на цей рік включають відновлення в тому числі відтинку, що веде у напрямку Берестечка.

Як зазначає координатор програми "Велике будівництво", заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, згідно з соцопитуваннями, українці відносять "Велике будівництво" до топ-3 основних досягнень 2021-го року. В країні вже оновлено 14 тисяч км доріг, а в планах до 2024 - оновити 24 тис. км.

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