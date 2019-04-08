На Волыни вдвое увеличилось использование онлайн-сервисов при оплате за газ

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Основное преимущество онлайн-платежей - возможность рассчитываться без очередей, в любое время и независимо от того, где находится клиент

В 2018 году более 100 тыс. потребителей газа на Волыни рассчитались за потребленное голубое топливо с помощью онлайн-платежей. В сравнении с 2017 годом количество электронных расчетов увеличилась вдвое. Об этом сообщает пресс-служба "Волыньгаз Сбыт".

"Рассчитываться онлайн за потребленный газ клиенты "Волыньгаз Сбыта" могут без очередей и с минимальной комиссией, а в некоторых случаях – даже без комиссий. Такие преимущества стали основными причинами увеличения использования платежных интернет-платформ на Волыни", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, размер комиссии при проведении платежа определяется непосредственно платежной системой и не зависит от ООО "Волыньгаз Сбыт".

"Основное преимущество онлайн-платежей - возможность рассчитываться без очередей, в любое время и независимо от того, где находится клиент. Все, что нужно – доступ к интернету. Поэтому и растет популярность онлайн-сервисов оплаты за газ, ведь это удобно и быстро", - рассказывает директор ООО "Волыньгаз Сбыт" Николай Тищук.

Также в пресс-службе сообщили, что теперь для пользователей Личного кабинета 104.ua доступны шесть платформ для оплаты за газ: MasterPass, iPay.ua, Portmone, Приват 24, Monobank и EasyPay.

"Список онлайн-сервисов постоянно увеличивается. Недавно “Волыньгаз Сбыт”, к уже существующим платежным сервисам, добавил новый дистанционный канал для оплаты за газ - Viber-бот 7104ua. Для регистрации нужно просканировать QR-код через мессенджер, ввести номер Лицевого счета, сумму последней оплаты или номер счетчика. Viber дает возможность осуществлять оплаты и управлять до 5 лицевым счетам. Напоминаем, что для регистрации "Личного кабинета" на сайте 104.ua нужно только знать номер своего лицевого счета и последнюю сумму платежа за газ", - говорится в сообщении.