На Волині вдвічі збільшилося використання онлайн-сервісів при сплаті за газ

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Основна перевага онлайн-платежів - можливість розраховуватись без черг, в будь-який час і незалежно від того, де знаходиться клієнт

У 2018 році понад 100 тис. споживачів газу на Волині розрахувались за спожите блакитне паливо за допомогою онлайн-платежів. У порівнянні з 2017 роком кількість електронних розрахунків збільшилась удвічі. Про це повідомляє прес-служба "Волиньгаз Збут".

"Розраховуватись онлайн за спожитий газ клієнти "Волиньгаз Збуту" можуть без черг та із мінімальною комісією, а в деяких випадках – навіть без комісій. Такі переваги стали основними причинами збільшення використання платіжних інтернет-платформ на Волині", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, розмір комісії при проведенні платежу визначається безпосередньо платіжною системою і не залежить від ТОВ "Волиньгаз Збут".

"Основна перевага онлайн-платежів - можливість розраховуватись без черг, в будь-який час і незалежно від того, де знаходиться клієнт. Все, що потрібно – доступ до інтернету. Тому й зростає популярність онлайн-сервісів оплати за газ, адже це зручно й швидко", - розповідає директор ТОВ "Волиньгаз Збут" Микола Тищук.

Також у прес-службі повідомили, що наразі для користувачів Особистого кабінету 104.ua доступними є шість платформ для оплати за газ: MasterPass, iPay.ua, Portmone, Приват 24, Monobank та EasyPay.

"Перелік онлайн-сервісів постійно збільшується. Нещодавно “Волиньгаз Збут”, до вже наявних платіжних сервісів, додав новий дистанційний канал для оплати за газ - Viber-бот 7104ua. Для реєстрації потрібно просканувати QR-код через месенджер, ввести номер Особового рахунку, суму останньої оплати або номер лічильника. Viber дає можливість здійснювати оплати та керувати до 5 особовими рахунками. Нагадуємо, що для реєстрації "Особистого кабінету" на сайті 104.ua потрібно тільки знати номер свого особового рахунку та останню суму платежу за газ", - йдеться у повідомленні.