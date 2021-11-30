На Волыни отремонтировали 57 км трассы М-19

В 2021 году в Волынской области по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" из запланированных для восстановления 57,4 км дороги международного значения М-19 "Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече" отремонтированы уже 57 км.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook " Укравтодора ".

Оставшиеся несколько сотен метров асфальтобетонного покрытия на двух мостах и подходах к ним будут уложены в ближайшее время. Самым свежим участком с новым покрытием стал отрезок протяженностью 11 км от Ковеля до села Воля-Любитовская.

Ремонт этого участка был начат осенью прошлого года. В ходе восстановительных работ дорожники уложили трехслойную дорожную одежду толщиной 39 см. Подрядчик на готовый объект предоставил гарантию сроком пять лет.

Обновленная дорога оснащена новыми дорожными знаками, барьерным ограждением. На асфальтобетонное покрытие нанесена пластиковая разметка, вдоль дороги обустроены обочины, посадочные площадки и проложены тротуары.

Подрядчику для полного завершения работ осталось установить наружное освещение.