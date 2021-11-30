ru ua
Вт, 30 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Волині відремонтували 57 км траси М-19

Новость на русском →
Волинь, Вівторок 30 листопада 2021 10:23
На Волині відремонтували 57 км траси М-19 Фото: на Волині відремонтували 57 км траси М-19 (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У 2021 році у Волинській області за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" із запланованих для відновлення 57,4 км дороги міжнародного значення М-19 "Доманово - Ковель - Чернівці - Тереблече" відремонтовані вже 57 км.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook "Укравтодору".

Кілька сотень метрів асфальтобетонного покриття, що залишилися на двох мостах і підходах до них, будуть укладені найближчим часом. Найсвіжішою ділянкою з новим покриттям став відрізок завдовжки 11 км від Ковеля до села Воля-Любитівська.

Ремонт цієї ділянки було розпочато восени минулого року. Під час відновлювальних робіт дорожники уклали тришаровий дорожній одяг завтовшки 39 см. Підрядник на готовий об'єкт надав гарантію терміном п'ять років.

Оновлена ​​дорога оснащена новими дорожніми знаками, бар'єрною огорожею. На асфальтобетонне покриття нанесено пластикову розмітку, уздовж дороги облаштовані узбіччя, посадочні майданчики та прокладено тротуари.

Підряднику для завершення робіт залишилося встановити зовнішнє освітлення.

Як раніше повідомлялося, з початку програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні вже було відновлено майже 13 тис. км доріг національного значення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво
NEWS
Зеленський звільнив начальника контррозвідки СБУ
Зеленський звільнив начальника контррозвідки СБУ
DAILY
Укол кожному. Де у світі вводять обов'язкову вакцинацію і чого чекати українцям
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Укол кожному. Де у світі вводять обов'язкову вакцинацію і чого чекати українцям