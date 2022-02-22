На Волыни начали ремонт автодороги М-07 неподалеку от КПП "Ягодин"

Сейчас дорожники работают недалеко от украинско-польской границы, а именно вблизи села Рымачи и двигаются в направлении Любомля. На отрезке фрезеруют изношенное дорожное покрытие левого проезда и проводят земляные работы.

"На участке, который ремонтируется, движение транспорта из КПП "Ягодин" в сторону Любомля осуществляется только по одной полосе, поэтому водителям следует быть осмотрительными и внимательно следить за дорожными знаками", - говорится в сообщении Службы.

Международная трасса М-07 "Киев - Ковель - Ягодин является одной из важнейших транспортных артерий Волынской области. Она соединяется с коридором Балтийского моря - Черного моря и входит в состав польской автомагистрали Е373. Дорога также обеспечивает движение транзитного транспорта к международному пункту пропуска "Ягодин" - "Дорогуск".

"Наибольший трафик по автодороге М-07 в пределах Волыни наблюдается на участке Ковель - Ягодин, именно его активно перестраиваем, доводя до параметров І категории", - добавляют в Службе автомобильных дорог в Волынской области.

Ранее в рамках президентской программы на трассе завершили реконструкцию двух объектов-долгостроев общей протяженностью 7,5 км (участки км 447 - км 451 и км 478 – км 482).

В этом году планируется провести реконструкцию 7 км автодороги М-07 между населенными пунктами Руда и Хворостов и восстановить более 18 км "варшавки" на участке "Любомль - Ягодин". Параллельно готовят проектно-сметную документацию на реконструкцию еще 17 км маршрута на отрезке "Старые Кошары - Руда".