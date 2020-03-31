"Волыньгаз" запустил экспресс-регистрацию в онлайн-сервисе 104.ua

Иллюстративное фото (dtek.com)

В Волынской области около 60 тыс домохозяйств пользуются преимуществами единого онлайн-сервиса 104.ua

Чтобы потребителям газа не пришлось выходить из дома во время карантина, АО "Волиньгаз" экстренно разработало экспресс-доступ к онлайн сервисам на 104.ua. Теперь чтобы воспользоваться ими, достаточно сделать звонок со смартфона в контакт-центр АО "Волыньгаз" и Личный кабинет будет создан автоматически. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Мы экстренно разработали экспресс-регистрацию. Наши клиенты могут использовать онлайн-сервисы, чтобы не подвергать себя опасности, ведь это просто и удобно. Начало месяца и все наши клиенты могут онлайн передать показания счетчика газа и впоследствии оплатить и за газ, и за его доставку", - говорит начальник управления клиентского сервиса АО "Волиньгаз" Юрий Петрук.

По словам пресс-службы, для автоматической регистрации Личного кабинета на сайте 104.uа достаточно позвонить со смартфона в контакт-центр АО "Волыньгаз" по телефону 067 33 39 104. После этого Личный кабинет будет создан автоматически. Сообщение с паролем для входа поступит на номер мобильного телефона клиента.

"Логином является номер мобильного телефона потребителя. Достаточно перейти по ссылке, которое будет указано в сообщении, а на сайте ввести логин и пароль и пользоваться всеми преимуществами онлайн-сервисов 104.ua", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что с их помощью клиенты могут: гарантированно передать показания счетчика; безопасно и просто оплатить за газ и его доставку; первыми скачать счета; отслеживать собственное потребление и расходы.