"Волиньгаз" запустив експрес-реєстрацію в онлайн-сервісі 104.ua

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У Волинській області біля 60 тис домогосподарств користуються перевагами єдиного онлайн-сервісу 104.ua

Щоб споживачам газу не довелось виходити з дому під час карантину, АТ "Волиньгаз" екстрено розробило експрес-доступ до онлайн сервісів на 104.ua. Тепер щоб скористатися ними, достатньо зробити дзвінок зі смартфону до контакт-центру АТ "Волиньгаз" і Особистий кабінет буде створений автоматично. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Ми екстрено розробили експрес-реєстрацію. Наші клієнти можуть використовувати онлайн-сервіси, щоб не наражати себе на небезпеку, адже це просто та зручно. Початок місяця і всі наші клієнти можуть онлайн передати показники лічильника газу та згодом оплатити і за природний газ, і за його доставку", - каже начальник управління клієнтського сервісу АТ "Волиньгаз" Юрій Петрук.

За словами прес-служби, для автоматичної реєстрації Особистого кабінету на сайті 104.ua достатньо зателефонувати зі смартфону до контакт-центру АТ "Волиньгаз" за номером 067 33 39 104. Після цього Особистий кабінет буде створений автоматично. Повідомлення з паролем для входу надійде на номер мобільного телефону клієнта.

"Логіном є номер мобільного телефону споживача. Достатньо перейти за посиланням, яке буде вказане в повідомленні, а на сайті ввести логін і пароль та користуватись усіма перевагами онлайн-сервісів 104.ua", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі нагадали, що за їх допомогою клієнти можуть: гарантовано передати показання лічильника; безпечно та просто сплатити за газ і його доставку; першими завантажити рахунки; відстежувати власне споживання та витрати.