"Волыньгаз" заключил почти 4 тысячи договоров на обслуживание газовых сетей

В 2020 году более 1,5 тысячи юридических лиц и ОСМД заключили договоры на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей с АО "Волыньгаз". Еще около 2,5 тысячи договоров заключено отдельными домохозяйствами и ОСМД.

"Техническое обслуживание систем газоснабжения – это вид жилищных услуг, который обеспечивает поддержание работоспособности и исправного состояния газопроводов, газового и газоиспользующего оборудования. Это все газовые коммуникации, которые находятся в доме от крана (задвижки) или фланца на входе в здание до вводного крана в каждой квартире", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что с 2018 года услуга по техобслуживанию домовых газовых сетей стала рыночной. А с 2019 года Законом Украины "О жилищно-коммунальных услугах" определена ответственность собственников зданий (физическое лицо, ОСМД, управитель) за техобслуживание внутридомовых газовых систем. После подписания договора на техническое обслуживание, ответственность за безопасную эксплуатацию переходит к подрядной организации.

"АО "Волыньгаз" – надежный партнер в оказании услуг по газификации и техническому обслуживанию газораспределительных сетей. Потребители, которые понимают сложность комплексного обслуживания газовой системы, выбирают специалистов нашей компании, которые обеспечивают безаварийную эксплуатацию газовых сетей и выполнение ремонтных работ любого уровня сложности. Стоимость услуг для каждого клиента рассчитывается индивидуально, в зависимости от протяженности сетей, количества приборов, их типа, периода обслуживания", - говорит директор по капитальному строительству компании Сергей Галянт.

Специалисты АО "Волыньгаз" обращают внимание на то, что отсутствие плановых работ по техническому обслуживанию в многоэтажках, приводит к аварийности сетей. Чтобы предупредить неисправности и безопасно потреблять газ, советуют заключать договора на техническое обслуживание.

"Для получения консультаций или заключения договора с газовой компанией, потребители природного газа Волынской области должны обратиться в Клиентское пространство 104.ua (центры обслуживания клиентов), которые обслуживают потребителей природного газа по месту жительства, или позвонить в контакт-центра: (0322) 280 – 104 или 067 33 39 104", - говорится в сообщении.