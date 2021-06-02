"Волыньгаз" вышел из состава учредителей компании-поставщика "Волыньгаз Сбыт"

Предварительно было завершено разделение юридической, информационной и учетной деятельности, которые получили высокую оценку Секретариата Энергетического сообщества в 2020 году.

"Выход из состава учредителей - то есть полное разделение собственности - является высшим уровнем анбандлинга. Если в Евросоюзе, при разделении операторов ГРМ и компаний-поставщиков допускается сохранение миноритарных пакетов акций, то АО "Волыньгаз" провел более жесткое соблюдение норм европейского законодательства при проведении процесса анбандлинга в Украине. Таким образом, обеспечено отсутствие какого-либо влияния на принятие решений и операционную работу компаний-поставщиков в соответствии с антимонопольными нормами ЕС", - отметил председатель правления АО "Волыньгаз" Мирослав Коротя.

В пресс-службе отметили, что компания последовательно, начиная с июля 2015 года, реализовала все этапы анбандлинга, с соблюдением сроков и процедур, предусмотренных Законом Украины "О рынке природного газа", а также в соответствии с нормами Директивы 2009/73/ЕС в рамках Третьего энергетического пакета:

юридическое разделение, создание независимой компании-поставщика;

функциональное распределение, который обеспечен и за счет разделения управления и независимой работы руководства;

разделение учетной деятельности, с обеспечением полной независимости и публичного контроля, как за счет публикаций на сайте АО "Волыньгаза", так и ежегодного аудита финансовой отчетности оператора ГРМ;

информационное деление: от использования территориально обособленных офисов, запрета на совмещение деятельности до подписания соглашений о неразглашении информации и других гарантий конфиденциальности;

разделение идентичности компаний с использованием отдельных брендов, маркетинговой политики.

По словам пресс-службы, в полном соответствии с нормами Третьего энергетического пакета, положений Директивы 2009/73/ЕС и Закона Украины "О рынке природного газа", оператор ГРМ ежегодно отчитывается в Программе соответствия о статусе анбандлинга. Осуществляет отчет специально уполномоченное лицо - комплаенс офицер, назначение которого согласовывает НКРЭКУ.

"Все проведенные действия по анбандлингу АО "Волыньгаз", наряду с другими операторами ГРМ, получили высокую оценку Секретариата Энергетического сообщества - в отчете этой организации за 2020 год, статус имплементации процесса анбандлинга в Украине оценен в 90%", - говорится в сообщении.