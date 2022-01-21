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"Волыньгаз": техобслуживание сетей – гарантия безопасного газопотребления

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Волынская область, Пятница 21 января 2022 19:04
"Волыньгаз": техобслуживание сетей – гарантия безопасного газопотребления Фото: газовый вентиль (dtek.com)
Автор: Мария Тарарыева

В течение 2021 года в аварийно-диспетчерскую службу АО "Волыньгаз" поступило более 16 тысяч звонков. 90% вызовов на номер 104 связаны с утечками газа в домах, квартирах, подъездах.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Основная причина - несоблюдение правил безопасности при пользовании газовым оборудованием, их самовольная замена или установка, неудовлетворительное техническое состояние внутридомовых газовых сетей", - говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству Украины, ответственным за состояние внутридомовых систем является собственник домовладения, управляющий или балансодержатель многоквартирного дома. Он должен заботиться о безопасности, заключив договор на проведение технического обслуживания внутридомовых газовых сетей.

"Согласно постановлению НКРЭКУ от 30 сентября 2015 года, с 1 мая 2019 года техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомовых газовых сетей в многоквартирном доме осуществляется на условиях договора, заключенного между совладельцами/лицом, уполномоченным на это совладельцами, и субъектом, имеющим право на выполнение таких работ", - говорится в сообщении.

АО "Волыньгаз" предоставляет услугу по техническому обслуживанию сетей на договорной основе. И каждый потребитель может обратиться в газораспределительную компанию и заключить соответствующий договор.

"В прошлом году у АО "Волыньгаз" услугу по техническому обслуживанию заказало более 5 тысяч клиентов. Если потребитель имеет заключенный договор на техническое обслуживание, он обращается к нашим работникам и они оперативно оказывают ему профессиональную помощь", - говорит технический директор АО "Волыньгаз" Андрей Цыбульский.

Услуга по техническому обслуживанию от АО "Волыньгаз" включает:

  • обследование газовой сети на предмет утечек газа от ввода в дом (квартиру) к газовым приборам;
  • приборный контроль на плотность соединений газопроводов;
  • проверка герметичности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции дома;
  • проверка работоспособности и смазки запорных устройств, установленных на газопроводах;
  • устранение утечек на муфтовых соединениях;
  • технического обслуживания газового оборудования.

"Для заключения договора необходимо обратиться к 104.ua клиентского пространства с соответствующим заявлением. Договор заключается на год", - говорится в сообщении.

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